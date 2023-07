Choco Lozano debutará con Getafe ante el campeón Barcelona

Este miércoles el delantero hondureño “Choco” Lozano fue presentado como nuevo futbolista del Getafe de la Primera División de la Liga Española por las próximas tres temporadas.

En medio de la rueda de prensa donde lo oficializó el equipo “Azulón”, el ariete salió al paso de su polémico pase y declaró lo siguiente.

“Ha habido mucha controversia con mi fichaje. Pero no creo que la afición esté en mi contra. Creo que no. Ha sido un tema del presidente. Malinterpretó las cosas, se le metió en la cabeza una cosa que no es. Creo que no va a pasar nada. De todas formas no pienso ahora en eso”, precisó.