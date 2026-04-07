Luis Díaz enciende la eliminatoria y pone arriba al Bayern ante el Real Madrid

Madrid, España.

El Real Madrid y el Bayern Múnich vuelven a protagonizar otro capítulo vibrante en su histórica rivalidad europea, esta vez en los cuartos de final de la UEFA Champions League. El duelo de ida, disputado en el estadio Santiago Bernabéu, ya deja emociones fuertes desde los primeros minutos, con un golpe inesperado del conjunto alemán.

El equipo bávaro ha tomado la delantera en el marcador gracias a una jugada bien elaborada que terminó en los pies del colombiano Luis Díaz. El extremo aprovechó un pase filtrado tras una recuperación en zona ofensiva y definió con categoría en el mano a mano ante el guardameta madridista, silenciando momentáneamente a la afición local.

La acción nació de los pies de Serge Gnabry, quien se adueñó del balón en la frontal del área y encontró el espacio perfecto para habilitar a su compañero. La defensa del conjunto blanco no logró reaccionar a tiempo, permitiendo que el Bayern golpeara primero en este esperado enfrentamiento europeo.