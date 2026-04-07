Luis Díaz enciende la eliminatoria y pone arriba al Bayern ante el Real Madrid

El Real Madrid y el Bayern Múnich vuelven a protagonizar otro capítulo vibrante en su histórica rivalidad europea, esta vez en los cuartos de final de la UEFA Champions League. El duelo de ida, disputado en el estadio Santiago Bernabéu, ya deja emociones fuertes desde los primeros minutos, con un golpe inesperado del conjunto alemán.
El equipo bávaro ha tomado la delantera en el marcador gracias a una jugada bien elaborada que terminó en los pies del colombiano Luis Díaz. El extremo aprovechó un pase filtrado tras una recuperación en zona ofensiva y definió con categoría en el mano a mano ante el guardameta madridista, silenciando momentáneamente a la afición local.
La acción nació de los pies de Serge Gnabry, quien se adueñó del balón en la frontal del área y encontró el espacio perfecto para habilitar a su compañero. La defensa del conjunto blanco no logró reaccionar a tiempo, permitiendo que el Bayern golpeara primero en este esperado enfrentamiento europeo.
El gol de Luis Díaz supone un giro en el desarrollo del partido, ya que el Real Madrid estaba intentando imponer condiciones en su casa. Sin embargo, el Bayern ha demostrado su efectividad y ahora maneja la ventaja en un escenario siempre complicado como lo es el Bernabéu.
Con este tanto, el Bayern Múnich se adelanta en la eliminatoria y mete presión al conjunto español, que deberá reaccionar si quiere evitar un resultado adverso antes del partido de vuelta.