César Vigevani habla de las críticas de Pedro Atala y sobre el Saprissa

César Vigevani tiene un temple de acero. El entrenador argentino del Motagua, que en 2019 fue campeón con el Bolívar de Bolivia, no se esconde y da la cara ante el fracaso motagüense de quedar al margen de la Copa Centroamericana 2023 en los cuartos de final.

"Se cerró el capítulo rápido, ayer ya dimos vuelta a la página porque de otra no nos queda y ahora vamos a preparar el partido contra Marathón y todo lo que se viene, que es importante".

No quiso meterse en polémica por lo que expresó de forma enérgica el presidente vitalicio del Motagua, Pedro Atala , y aduce que cada quien es libre de expresarse como desea.

"Después de este partido contra Marathón vamos a tener unos 9 o 10 días que nunca los he tenido desde que llegué para hacer un buen apunte en todo aspecto y llegar bien preparados a la recta final, por eso es importante terminar bien ante Marathón porque tenemos tiempo para prepararnos y ajustar todo lo que tenemos que ajustar".

Cómo levantar el ánimo de los jugadores:

"Yo creo que se habla más de, o sea, está bien que desde afuera se vea tan trágico, la realidad marca que desde que llegué con este equipo, dirigí seis partidos y perdí uno, en la liga nosotros no recibimos goles, en seis juegos recibimos tres goles, o sea, está bueno porque lo que se vende es exagerar y hacer algo trágico.

Es perder un partido, no es la tragedia como se ven, vos me decís, levantar el ánimo a un equipo que después del sexto partido se pierde uno, o sea, ya está... es un día de duelo que se hizo porque a nadie le gusta perder y hoy arriba. Yo tendría que levantar el ánimo de un equipo que no gana en cinco fechas; se jugó mal y todo lo reconocemos, pero que esto sigue, inclusive nuestras chances de entrar a la copa sigue".