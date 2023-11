Carlos Pineda habla de la eliminación de Motagua y esto dijo de Real Estelí

"Es una bonita oportunidad de llegar a estas últimas fechas y estar invictos, sabemos que el objetivo es quedar campeón y jugar bien, partido a partido tenemos que ir cuidando esa parte. La verdad que el equipo lo toma como un reto, de ver si se puede quedar invicto, obviamente lo queremos, lo buscamos, por eso queremos terminar bien las vueltas y afrontar la liguilla con el mejor rendimiento grupal", expresó Carlos Pineda.

Y agregó: "Son oportunidades, no es tan fácil, desde 1969 no se hace, entonces significa que son pocos los equipos, nosotros tenemos esa oportunidad y hay que luchar por ello".

Carlos Pineda no podrá estar el domingo ante los Lobos en el estadio Nacional (6:00 pm, hora del juego) debido a que está suspendido por acumulación de amarillas. Afirma que no le gusta perderse ningún juego.

"Me siento bien, feliz por poder jugar, cuando uno mete goles se siente diferente. Sobre no jugar, no es que me guste mucho por suspensión por amarillas, pero después de 15 fechas y cuatro amarillas en mi posición creo que no está mal. Uno siempre quiere jugar, siempre quiere ser parte del equipo y bueno, nos toca este fin de semana apoyar al equipo desde afuera", comentó.