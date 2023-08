Carlos Pavón a fondo: La llegada de Rueda y ¿volverá a los banquillos?

El máximo rompe redes de la Máquina y de la Bicolor cree en el trabajo de Reinaldo Rueda, pero a su vez declara que los seleccionados deben poner de su parte.

Pavón ve el camino al Mundial de Norteamérica 2026 complejo, a pesar de que no estén México, Estados Unidos y Canadá.A su vez, el otrora atacante opinó sobre la sequía de títulos de Real España, dio sus candidatos para pelearle la corona al Olimpia y ¿volverá a los banquillos como entrenador?

-La entrevista con Carlos Pavón-

A pesar de que ya transcurrieron varios años de su retiro la gente le sigue teniendo aprecio ¿qué sensaciones le deja esto?

Me deja mucha emoción y satisfacción el sentimiento de toda la gente. Esto a mí me da a entender que el trabajo que hiciste durante muchos años en tu carrera como futbolista fue muy buena.¿De su extensa carrera en el fútbol que cambiaría?Siendo honesto yo estoy agradecido con lo que he hecho y satisfecho con todo lo que logre en mi carrera futbolística.

Cuando ves que los nuevos delanteros se fallan opciones de gol ¿te pasa por la mente que contigo sería distinto?

No porque estoy convencido que las cosas pasan porque tienen que pasar. Yo ya hice lo que tenía que hacer y ahora le toca a los chavos que pongan de su parte.¿Te ilusiona volver a los banquillos?La verdad que ahora mismo no, hoy estoy trabajando en los medios y eso es lo que me compete.

¿Qué tan positivo es la llegada de Reinaldo Rueda al banquillo de la Selección de Honduras?

Estoy alegre por el profe ojala le vaya muy bien. Espero que su llegada a la Bicolor pueda lograr cambiar un poco el entorno en que está sumergido y en la parte futbolística también que los jugadores pongan de su parte para que sea un lindo proceso y que Honduras pueda volver a un mundial.