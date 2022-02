El Vida presentó al futbolista hondueño Carlos ‘Muma‘ Fernández como flamante fichaje antes del cierre de pases del Torneo Clausura 2022, pero recibió la mala noticia de que su participación en este certamen no podrá ser posible.

Esto se debe a que un futbolista no puede participar con más de dos equipos en una misma temporada FIFA, y Fernández jugó el Apertura con Motagua en Honduras y el mismo año calendario lo hizo con el Venados de México de donde salió un mes después de llegar por un problema interno con sus compañeros.

Ante ello, el extremo derecho y el Club Deportivo Vida se encuentran buscando soluciones a un asunto del cual no tenían conocimiento previo a confirmar su traspaso, según dijo ‘Muma‘ en entrevista a Grupo OPSA.

“Te soy honesto, ni yo ni mi representante, y tampoco el club, estaban al tanto de esto. Ayer (miércoles) me estaba rompiendo la cabeza porque no lograba entender. Ahora me han explicado y estoy consciente”, confesó el jugador de 29 años.

SUFRIÓ RACISMO EN MÉXICO

Los abogados de la institución cocotera intentarán presentar pruebas que validen la acusación de Fernández Martínez por las que dejó Venados FC, racismo racial dentro del plantel, siendo su única esperanza para poder apelar el tema de inscripción.

“En México me discriminaron por mi color de piel. Vi que el club emitió un comunicado desmintiendo lo que pasó, pero nada que ver. No quise hacer más grandes las cosas para así salir tranquilo. Solamente podría jugar si los abogados validan pruebas de lo que me pasó”, informó el futbolista hondureño.

‘Muma‘ contó con ofertas en el extranjero y en Liga Nacional, pero se decantó por el Vida ya que era un equipo que lo ha buscado en el pasado y que cuenta con un interesante proyecto, con el que firmó para estar hasta diciembre de este año.

¿Qué hará Carlos Fernández si no encuentran solución a su caso? “Sólo podré entrenar con el equipo. El tema tendrá un dictamen final dependiendo cómo se agilicen los abogados, pero no pasaría del mes para saber si jugaré o no”.

“Lo que sucedió es lamentable, me atrasa bastante ya que hay planes y objetivos que uno se impone y estar parado un torno complica mucho, pero es lo que hay”, se refirió el futbolista a su situación.

El exjugador del Motagua se reunirá el viernes con el presidente Luis Cruz para escrudiñar en los detalles que le permitan apelar el tema de inscripción y así contar con él para el Clausura 2022, donde los ceibeños tienen cuatro puntos en la misma cantidad de partidos, siendo golpeados por temas legales y de salud.

FICHAJES DEFECTUOSOS

El Vida también cuenta con la traba de inscripción del defensor hondureño Henry Figueroa, que firmó por cuatro torneos días antes de que se diera el fichaje de ‘Muma‘ Fernández.

El exseleccionado catracho aún no ha resuelto el tema respecto al castigo impuesto por la Comisión de Disciplina que no le permitiría jugar por los próximos seis meses en Liga Nacional.

A pesar de que el presidente del club, Luis Cruz, desveló la semana anterior que ya todo está dado para que Figueroa sea incrito con los cocoteros, aún no hay un dictamen final y hasta la fecha, el jugador de 29 años tampoco está habilitado para tener actividad con el club ceibeño.