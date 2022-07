Carlo Costly lanza ‘dardo’ para los futbolistas de la actualidad, la anécdota con Amado Guevara y su primer salario en Platense

Carlo Costly es considerado como uno de los mejores delanteros que tuvo la Selección de Honduras. Fue figura en el inolvidable triunfo de la Bicolor en el estadio Azteca rumbo al Mundial de Brasil-2014, sin mencionar que gritamos un tanto suyo en dicha competición.

El ‘Cocherito’ estuvo de invitado en el programa ‘Los Hijos de Morazán’ y tocó varios temas de su carrera. Desde su primer sueldo cuando jugaba en Platense, hasta las anécdotas con Amado Guevara.

El ariete, con el Lone FC de la Segunda División, además habla de los futbolistas de la actualidad y asegura que se agrandan rápido solo porque juegan un partido en Primera División.

El Aztecazo.

“Fue motivante. En ese momento sabía que podía ganarle a Diego Reyes porque era muy flaquito, y al ponerle el cuerpo lo iba a mandar a la chinga**. Dicho y hecho, le metí la mano, la cabeceé y fue cuando le pegué, cayendo el gol. Luego a celebrar como locos y defendernos porque sabíamos que si metíamos ese gol nos apedrean el rancho. Noel tuvo uno que pegó en el poste”.

Honduras comenzó perdiendo ese partido muy temprano.

“Cuando nos meten el gol a los cinco minutos contra México, yo enojado, lancé el balón y dije de todo. Se me acercó Maynor y me dijo: ‘tranquilo cabrón, vamos a defender, esto se va a resolver’. Me cayó el veinte y dije: vamos, metámosle’’.

Nuevo fracaso para el Mundial de Qatar.

‘‘No supo asimilar los jugadores que habían, no supo manejarlos. Se perdió prácticamente un año por la pandemia donde no hubo entrenamiento, coordinación, nada, no supo conocerlos”.

¿Qué le falta a los nuevos futbolistas?

‘‘Les falta más sangre porque he visto a muchos jugadores jóvenes que ya por salir en un partido de Primera División se acomodan, piensan que ya son grandes. Ellos cometen ese pecado porque luego no sobresalen. Hoy en día hay muchos agrandados, un partido que jueguen y piensan que ya hicieron todo. Cuando estaba en Marathón, Emilio (Izaguirre) hablaba bastante con los jóvenes, pero no captan esa idea, ellos creen que ya son estrellas, ahí es donde el jugador se desperdicia, pierde el suelo y el golpe es más duro. Cuando nosotros estábamos y Amado Guevara decía algo, yo solo cerraba la boca, ¿qué le iba a decir? Era Guevara’’.

Anécdota con Amado Guevara

‘‘Estábamos todo el combo con el profesor Rueda, un día venimos de entrenar tipo 8, estábamos todos en la mesa, ese día llegué con gorra, nos servimos en el bufet y empecé a comer, entonces viene Amado me dice: ‘quitate esa mie***’. Delante de medio mundo porque estaban directivos, cuerpo técnico y jugadores, yo venía de Inglaterra, pero uno aprende de eso, me hice el maje y escondí la gorra porque había respeto. Hoy no, hoy venís y ponés la gorra llena de pelos en la mesa”.

Su primer salario como futbolista profesional.

‘‘Era de 12 mil lempiras cuando jugaba en Platense’’.