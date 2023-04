Beckeles se pronuncia sobre Troglio y deja mensaje a Fenafuth

Has callado muchas bocas desde el partido contra Alajuela y todo el torneo lo has hecho bien, ¿cómo has hecho para mantenerte en lo más alto? ¿te ves como para seguir jugando en la Selección de Honduras?

Creo que siempre he trabajado normal. En la vida uno siempre tiene altos y bajos, pero no tienes que dejar de creer en tus condiciones y trabajar, ya que el fútbol te va a premiar. Aquí en Olimpia la competencia te ayuda a levantar el nivel, pero quizá no es que andés mal, ya que hoy tal vez me toca jugar a mí, pero en la banca también hay jugadores con un gran momento, pero lastimosamente en la cancha solo se pueden elegir 11.

Si en Beckeles estuviera la continuidad de Pedro Troglio, ¿lo respalda?

Creo que Troglio sabe lo que quiere, él en lo personal tiene que tomar su decisión de saber dónde se verá feliz y ver los retos que quiere, ya que la vida es de retos. Ya si hablo como aficionado del Olimpia, pienso que él tiene que quedarse, pero si te digo como jugador te puedo decir que es un entrenador que ha venido a darnos muchas alegrías y ha tratado de levantar el fútbol hondureño, al cual le ha hecho un bien. Al final la decisión debe de ser toda de él, pues creo que la directiva tiene todo para hacer que se quede, pero al final es él quien tiene que pedirle a Dios la sabiduría para saber el camino correcto.

¿Qué piensas del recibimiento que se les dio en Olancho?

Olancho es una buena plaza, nunca me había tocado jugar ahí y las veces que lo he hecho ha sido a estadio lleno. Me alegra que la gente está volviendo a los partidos, pero me gustaría que pasara en todos los estadios donde jugamos.

¿Qué piensas sobre la reelección del Comité Ejecutivo de la Federación de Fútbol de Honduras?

Siento que si han vuelto es porque han aprendido algo, ya que ellos tienen que saber que todo debe de ser para bien de nuestro fútbol y no para alguna institución.