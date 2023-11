Beckeles sobre el México-Honduras: “No es un robo”

El defensor del Olimpia, Brayan Beckeles, también atendió a los medios de comunicación de cara al partido ante Génesis por la fecha 18 del torneo Apertura 2023 de la Liga Nacional.

Beckeles también fue preguntado por lo ocurrido en el estadio Azteca en el choque entre México y Honduras.

“Puede sonar un poco loco lo que voy a decir, pero creo que al final no es un robo sino que nosotros tenemos que aprender que por algo pasan las cosas”, comentó.

En cuanto al Olimpia, Beckeles afirma que él y sus compañeros están enfocados en el cierre del campeonato.

LA CONFERENCIA DE BECKELES

El invicto en juego ante Génesis

“Mañana es un gran partido para nosotros, para seguir haciendo lo que venimos mostrando, seguir disfrutando como grupo, ustedes que viene al entreno ven la armonía que hay, que no importa quién juegue, que todos estemos bien para la hora que el profe Troglio decida meternos y bueno seguir el mismo objetivo que es ganar y ganar”.

No es momento de relajarse

“Acá todos quieren, todos luchan por un propósito, todos tienen una ambición, pero al final está el mismo objetivo que es seguir primeros, después no te puedes relajar porque al final te das cuenta que el que juega quiere seguir jugando y creo que esa es la ventaja que hoy tenemos, todos competimos y todos queremos, nos ayudamos como una familia”.

El polémico México-Honduras

“Puede sonar un poco loco lo que voy a decir, pero creo que al final no es un robo sino que nosotros tenemos que aprender que por algo pasan las cosas, no hay que seguir pensando que es robo, estoy muy orgulloso de todos los que han jugado, el partido que hicieron acá y allá. Hoy Honduras gana más de lo que le que quitaron porque clasificar aún tienes una oportunidad más, pero ha ganado, todo el mundo ha vuelto a creer en ellos, todos están contentos con la Selección, creo que pasaron tres o cuatro años de que no sentías esa sensación de vuelta de poder ver a la Selección y sentirte orgulloso de ser hondureño por todo lo que hicieron. “

“Puedes decir que esto y lo otro, pero al final es parte de la vida, el que se sienta culpable no va a poder estar tranquilo y creo que todos los compañeros que jugaron deben estar tranquilos, como se lo comenté a Edrick, Jorge y Edwin, que son los más cercanos conmigo, les dije que al final ganaron más que lo que perdieron porque vieron que cuando se unen y todo el mundo juega la Selección se mira mejor.

Lo que todos queremos es ir al Mundial. Esa Copa América todavía la puedes pelear en el repechaje contra Costa Rica, pero creo que la imagen y la sensación que nos han brindado es buena, yo me quedo con eso. Vendrán cosas mejores”.

¿Cuál es el camino a seguir en la Selección?

“Por la experiencia que tengo, yo siempre digo que Dios te quita lo que no te tiene que dar, al final creo que la clasificación, si por algo nos pasó, tenemos que encontrar el lado positivo. Hoy Honduras, a nivel mundial, todos hablan del buen partido, la buena organización táctica, cómo defendió y todo. Por eso les digo que nosotros hemos ganado porque cuando Rueda llegó teníamos una Selección que todo el mundo solo hablaba pendejad... o mierd... de todos los jugadores que estaban, que no era la correcto, porque al final es un proceso”.

El trabajo de Rueda

“Cuando el técnico te transmite la confianza, la amistad, creo que al final en todo trabajo vos no necesitas un jefe, necesitas alguien con quien compartir y siempre con el respeto que se merece, creo que Rueda es una persona que tiene muchas batallas en su andar en el fútbol”.