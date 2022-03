Jorge Salomón, presidente de la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (Fenafuth), se pronunció sobre el futuro del “Bolillo” Gómez al frente de la escuadra hondureña.

La H perdió 0-1 la tarde del domingo ante México y este lunes partió rumbo a Jamaica para enfrentarse el miércoles 30 de marzo a los caribeños en el cierre de la octagonal.

La Bicolor quedará última en las eliminatorias y con Hernán Gómez no se ha podido ganar luego de que reemplazó al uruguayo Fabián Coito.

“Es parte de un nuevo proceso que se está iniciando pensando en 2026. Nos sentimos contentos con el accionar y actitud del equipo. Nos enfrentamos a una gran selección mexicana”, comenzó diciendo Jorge Salomón este día en declaraciones que brindó en el Aeropuerto Ramón Villeda Morales.

Y añadió: “Los muchachos que han iniciado este proceso se ve que hay para dónde crecer, el partido fue difícil, pero nos deja esa sensación que podemos avanzar”.

El máximo dirigente de la Fenafuth no ocultó que a la escuadra hondureña no se le ven mejoría: “Es un proceso, no podemos decir que hemos mejorado porque tampoco la situación es así, pero sí creo que, incluyendo a estos nuevos muchachos que están jugando, se empieza a ver otra actitud. Es parte de lo que tenemos que iniciar para lo que viene”.

-¿Se descarta un despedido de ‘Bolillo’ Gómez?, se le consultó y respondió de forma contundente.

“Terminaremos Jamaica. La idea no es parar el fútbol hondureño, sino que siga trabajando y formando esta selección nueva para 2026. Este es un proceso y tenemos que continuar con lo que viene, esperamos tener un buen partido en Jamaica, que podamos ver a jugadores jóvenes debutar pensando en el futuro”, indicó.

Y finalizó: “Habrán reuniones de trabajo para lo que viene adelante. En dos meses tenemos la primera fase de la Liga de Naciones, tenemos que estar preparados.”