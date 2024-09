Bellingham se molesta y defiende a compañero del Real Madrid: “Sólo los tontos olvidan la R”

Bellingham fue una de las buenas noticias por su vuelta tras un mes de baja por lesión y se mostró contento: “Ha sido un buen partido y lo más importante fue ganar. Todavía hay cosas que podemos mejorar. Me siento mucho mejor y estoy muy feliz de poder estar aquí de nuevo con el equipo y la afición. Es una sensación especial y me siento bien”, dijo ante los micrófonos de RMTV.

Acerca del regreso al Santiago Bernabéu, Bellingham aseguró: “He echado mucho de menos estas noches. El último partido aquí fue hace tres o cuatro meses, los chicos han jugado algunos partidos y verlos como un aficionado me ponía triste. Mi último partido aquí en la Champions fue contra el Bayern y me acordaré de esa noche para siempre. Volver a vivir ese ambiente y el cariño de la afición me sube la moral”.