Ganó cinco Champions con Real Madrid y Xavi lo quiere para suplir la baja de Gavi

Según informaron en ‘El Chiringuito de Jugones’ y de otros medios españoles, el FC Barcelona se puso ya en contacto con el exjugador del Real Madrid y tiene como objetivo ficharlo en enero de 2024.

Isco ha vuelto a deslumbrar con su calidad y gran fútbol en el Betis, por lo que el club andaluz se encuentra negociando su renovación de contrato para que siga deleitando a la afición bética.

En apenas tres meses se ha convertido en la referencia del Betis y eso que venía de no jugar en todo 2023. Ha recuperado la sonrisa con la camiseta verdiblanca y ahora podría iniciar un nuevo reto en el Fútbol Club Barcelona.

“¿Isco, al Barça? Te lo imaginas”, con esa frase comenzó Josep Pedrerol el programa de ‘El Chiringuito’ el jueves. Ahora su nombre toma más fuerza en el club catalán.

Hace unas semanas, en una entrevista, Isco confesó que años atrás, FC Barcelona ya había intentado ficharlo. “Me llamó Bartomeu y con lo que pagaba Bartomeu en esa época del FC Barcelona. Pero yo estaba en el Real Madrid muy bien, con mis compañeros, con un ambiente increíble en el vestuario, era el equipo de mis sueños, en el que yo había ganado lo que soñaba. No me iba del Madrid ni por todo el oro del mundo. La ciudad, además, es maravillosa. Como he disfrutado en el Madrid sabía que no iba a disfrutar en otro sitio”, aseguró Isco.