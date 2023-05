Plan B: El futbolista que Barcelona quiere si no llega Messi

Según diario AS, Barcelona iría por Gabri Veiga , jugador español que brilla en el Celta de Vigo a sus 20 años de edad. Su juventud es uno de los principales atractivos, pues cuenta con la edad propicia para que siga creciendo.

El medio español señala que Xavi Hernández está convencido que Veiga encajaría perfectamente en su esquema para la próxima campaña por lo que sería un buen plan B si en un caso no se concreta la vuelta de Leo Messi.

El precio a Gabri ronda los 40 millones de euros y el problema que tendría el Barcelona es que clubes como Real Madrid, Manchester United y Liverpool también lo tienen en la mira.

“Laporta no le pierde la cara a un jugador que considera muy del estilo de juego blaugrana. Con todo, para afrontar la operación se deben dar dos condicionantes económicos: primero, que Messi no retorne a la entidad y, segundo, que el Barça siga ajustando sus cuentas para sortear el Fair Play Financiero. La guerra entre los principales clubes de España por Gabri Veiga está abierta y será feroz”, señala Diario AS.