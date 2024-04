Barcelona: Lo que hizo el club con Gündogan tras la ‘guerra’ con Araújo

“Toda la frustración y decepción que conlleva ese partido creo que también es algo que puedes usar. Cada jugador, y especialmente los más jóvenes, puede usarlo como motivación para mejorar el próximo año, para tener esa experiencia en tu bolsillo”, ha afirmado Gündogan.

“El año que viene, cuando te encuentres en circunstancias similares, entonces te darás cuenta de qué es lo que quieres hacer; el año pasado sucedió esto o hicimos esto, hicimos aquello... Y ahora puedes usarlo para tratar de evitar los errores previos que tal vez cometiste. Yo he jugado la Champions League a lo largo de mi carrera creo que 12 temporadas, o tal vez más, no lo sé; y solo la he ganado una vez”, ha añadido.

Su derrota por 1-4 en Montjüic dejó al Barça fuera de la Champions en cuartos de final. “Lo importante es que un partido como el del PSG puede ocurrir. Es normal, sobre todo en un equipo como el nuestro, con jugadores jóvenes y quizás no tan experimentados especialmente en esta competición, donde no han tenido muchas eliminatorias. Si miras eliminatorias anteriores, como ante el Nápoles o también el partido de ida en París, en realidad lo hicimos bastante bien”, ha destacado.