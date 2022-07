El encuentro se disputó el pasado mes de marzo y el resultado fue contundente a favor de los culés gracias al doblete de Aubameyang y a los goles de Araújo y Torres. El triunfo supuso entonces una gran alegría para la afición azulgrana, que veía como su equipo pasaba por encima del eterno rival.

Además el viernes Las Vegas amaneció con una lona gigante con una imagen del presidente Joan Laporta y el siguiente texto: “Don’t worry, merengues, what happens in Vegas, stays in Vegas (No os preocupéis, merengues, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas)”.

El partido contra el Real Madrid es el segundo amistoso de la gira americana para el Barcelona. De todos modos, está claro que, a nivel anímico, el Clásico no es un partido más y ambos conjuntos desean un triunfo que alegrará a sus aficionados, aunque nada esté en juego.