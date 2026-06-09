Atlético se ríe de la oferta de Real Madrid por Julián Álvarez y lanza dardo al Barcelona

Madrid, España.

El Atlético de Madrid se rio de la oferta formulada este martes por el Real Madrid para hacerse con los derechos federativos del delantero argentino Julián Álvarez y que el conjunto colchonero rechazó, remitiéndole a la cláusula de recisión del jugador, que asciende a 500 millones de euros. En su cuenta oficial de X, el Atlético de Madrid citó el mensaje en el que el Real Madrid publicó el comunicado oficial con el que dio a conocer la oferta y lo acompañó de emoticonos sonrientes.

"El Real Madrid CF comunica que, tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy, ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez", rezaba el mensaje del club blanco. "Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador", agregó el Real Madrid en su comunicado.

La respuesta del Atlético al Real Madrid

Atlético de Madrid respondió, a través de su cuenta de la red social X, con cuatro aclaraciones sobre el comunicado lanzado por el Real Madrid acerca de la oferta de 150 millones de euros por Julián Álvarez y asegura que el club blanco le "hace reír más que el Barcelona". 1 - "Se os cortó el vídeo del Papa donde decía que también era del Atleti", dice el Atlético en su primera respuesta al Real Madrid. 2 - "Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no os agradecemos nada", añade el Atlético de Madrid.

Comunicado oficial con nuestras aclaraciones sobre el comunicado oficial de nuestros vecinos @realmadrid:

1. Se os cortó el vídeo del Papa donde decía que también era del Atleti.

2. Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no os agradecemos... — Atlético de Madrid (@Atleti) June 9, 2026

3 - "Ni estudiamos ni valoramos ninguna oferta por Julián", comenta en tercer lugar el Atlético. 4 - "Cómo no nos vamos a llevar bien, si nos hacéis reír aún más que el Barcelona", concluye el Atlético, que en otro tuit posterior añade: "Aprovechando la buena relación con vuestro nuevo presidente, a ver si dejáis de 'robar' jugadores de nuestra Academia. muchas gracias".