Atlético de Madrid remontó y pone al rojo vivo la Liga de España

Le costó al conjunto rojiblanco, que recurrió a Jan Oblak en el primer tiempo, con una parada prodigiosa a Alexander Sorloth cuando peor se sentía sobre el terreno, con el 0-1 en contra, y que ganó por ambición y por insistencia, con la revitalizadora entrada de Marcos Llorente en el intermedio, reivindicado con la asistencia de un gol crucial cuando su protagonismo decae en el once titular de Simeone. Fue suplente por quinto duelo seguido.

Sin remate, aplacado Riquelme por las ayudas de Yeremy Pino, de vuelta al once, ofuscado (o limitado) el Atlético a una secuencia de centros laterales solventados con cierta autoridad por la defensa visitante o una sucesión de saques de esquina, al Atlético se sostuvo vivo un buen rato por Oblak . No alcanzó a todo. Pero redujo el daño a lo mínimo entonces. Al 0-1.

Ya antes zanjó otra ocasión de Yeremy Pino. Después, se estiró para otro tiro de Baena. Desde sus intervenciones, el Atlético estableció la reacción. Fuera ya Sorloth, por lesión en el minuto 36, intensificó su presión, creció en el campo contrario y golpeó con el 1-1. Lo marcó Witsel en el segundo palo, indetectable para la zaga visitante. Central indiscutible y goleador. Se lo regaló Griezmann, con el pase perfecto, raso, desde el lado izquierdo.

Imparable para Jorgensen, que antes solventó una volea del internacional francés, no extrañó el gol del Atlético, que superó el 0-1. También el cronómetro con el que ya jugaba el Villlarreal. Al 1-1 apuntó por insistencia. No hubo demasiadas ocasiones. Pero este equipo tampoco las necesita. Su pegada está fuera de toda duda en esta campaña, por más que no esté Memphis, que se perdió su décimo partido consecutivo. Griezmann es una garantía.