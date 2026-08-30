Asistente de Olimpia: "Es el único país que está en contra del equipo grande"

Honduras.

El miembro del cuerpo técnico merengue cuestionó principalmente las decisiones arbitrales, al considerar que el primer gol de los locales llegó tras una falta que no existió y que el segundo tanto fue producto de un penal que, según su apreciación, tampoco debía sancionarse.

Oswaldo Carro , asistente técnico de Olimpia que tomó las riendas del equipo ante la ausencia de Eduardo Espinel por sanción, terminó muy crítico con lo sucedido en el empate 2-2 frente a Estrella Roja por la quinta jornada del Apertura 2026-27.

Además, Carro puso sobre la mesa las condiciones del terreno de juego del estadio Marcelo Tinoco, señalando que la superficie hacía más trabado el partido y dificultaba la circulación del balón. El asistente técnico incluso habló de una supuesta predisposición contra Olimpia y recordó situaciones similares del campeonato anterior.

Ha dicho Edwin Rodríguez, fue complicado porque este equipo juega muy bien. ¿Cómo analiza usted a su equipo y al rival, el Olimpia?

Mira, lo que pasa es que hay que analizar todo el contexto. La cancha. Entonces, sabíamos que iba a ser un partido complicado porque ellos sí juegan bien. Pero yo me voy a enfocar en el primer gol: no es falta, le hacen falta a Jorge, cobra falta. Segundo gol, no es penal, se ve clarito porque nosotros lo vemos en el banco. La puntea y se va para el lado de la puntea. Entonces, ¿cómo analizamos esto? ¿En qué contexto analizamos? Es imposible, ya nos viene pasando el campeonato pasado.

No sé si lo recuerdan, el campeonato pasado, que había una manija en contra de Olimpia y se ve que continúa. La verdad que no lo entiendo, he andado por todos los países y es el único país que está en contra del equipo grande. Pero yo no estoy diciendo que nos favorezca ni nada por el estilo. Yo estoy diciendo que cobre las cosas que son, nada más que eso. Nosotros venimos de viaje, de trabajar, para qué hacemos estrategia táctica, físicamente evaluamos cómo están los jugadores, qué equipo vamos a poner, para que cuando empatamos lo teníamos, que todos ustedes vieron, lo teníamos.

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Era un equipo que ya iba. El refresco de los cambios a nosotros nos había favorecido, el nivel que habían entrado los jugadores. Y que de un momento para el otro te cobre un penal de eso, entonces es complicado analizar este partido.

Usted dice que es el único país en donde está en contra del equipo grande. ¿Usted percibe entonces?

Se notó el campeonato pasado, ustedes lo vieron, cómo quedamos afuera. Se buscó, en el VAR tuvimos no sé cuántos minutos buscando a ver qué era y no encontraban nada y cobraron no sé qué. Hoy se buscó el penal ese, se buscó, se buscó, se buscó. Estuvo parado en ese instante, estuvo parado seis, siete minutos el otro penal anterior y se da siete minutos de descuento nomás, ¿qué puedo pensar?

¿Qué le hizo falta a este Olimpia? Vimos bastantes jóvenes el día de hoy y, tomando en cuenta eso que usted menciona, que los árbitros están en contra del Olimpia, ¿cómo lo viven en general?

Nosotros planteamos los partidos. A ver, este plantel viene trabajando muy bien, ha habido recambios, como dicen, vienen ayudando a los grandes y los grandes a los chicos. En eso estamos muy conformes. Nosotros planteamos este partido según cómo venían las cargas de jugadores que venían de viaje, de jugar el partido, ustedes saben el partido, la intensidad que fue el partido con esa presa. Creo que hicimos un buen partido, pero, a ver, yo vuelvo a repetir, es imposible analizar en el contexto que vimos este partido, que vimos la falta del primer gol de ellos y la falta penal que la vieron ellos nomás.

En la falta penal del equipo Olimpia usted la miraba bastante. Hoy también usted juega con otros jugadores y me parece que por esa parte creo que el equipo se vio diferente a como juegan aquí en el Nacional

A ver, siempre cuando hay un cambio de equipo, obviamente que puede haber algún cambio de juego, pero no de actitud ni nada, porque los que entraron creo que lo hicieron bien. También tiene que analizar la cancha, es lo mismo. A ver, todos, estoy seguro que todos, comparado que no jugaron profesionalmente, pero han jugado y obviamente hay diferencia cuando jugás en el estadio que jugamos, es jugar en este estadio, en este piso.

Hay diferencia, se demora más, te pueden presionar más fácil porque te pica mal, vas a rematar, lo que sea. Hay diferencia, entonces obviamente que se hace más trabado y se hace más parejo. Pero bueno, el equipo estaba bien. Después, en el segundo tiempo, nosotros cuando logramos el empate, ya se veía que el equipo estaba bien, que iba, atacaba, había mucho espacio, encontrábamos esos espacios para pasar la cancha y, bueno, viene el penalti a remarlos de vuelta.

Aparte de todo lo de la cancha y todo lo que usted nos está comentando, ¿qué rescata de Olimpia y también qué méritos le da al profesor Óscar Isaula?

No, a ver, quiero aclarar, Estrella Roja es un gran equipo, nosotros lo venimos analizando. Sabíamos que las pelotas quietas eran complicadas, entonces nosotros teníamos que tener cuidado en eso. Porque tienen buenos goleadores, es un equipo muy intenso, a pesar que viene de la vez, es un equipo muy intenso, le hizo un gran partido a Motagua. A ver, eso lo descarto yo.

Y rescato de Olimpia, de este plantel de Olimpia, la actitud que tiene. Ustedes ven, no dejan nada por perdido, entre quien entre, están siempre apoyando, siempre ayudando. Este grupo está muy unido y, bueno, vamos a jugar a los dos frentes como venimos jugando, analizando quién puede jugar tal partido y quién no, y le vamos a dar pelea a todos.