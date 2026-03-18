Argentina con llamado polémico: la convocatoria para jugar con Guatemala

Buenos Aires, Argentina.

A Messi se suman otras figuras como Julián Álvarez, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, mientras que también fueron incluidos tres campeones en Qatar 2022 que se desempeñan ahora en el fútbol local: Leandro Paredes (Boca Juniors), Marcos Acuña y Gonzalo Montiel (River Plate).

Para este encuentro, que se disputará en La Bombonera y marcará el último duelo de la Albiceleste ante su público previo al Mundial, Scaloni citó a la mayoría de sus principales figuras y convocó por primera vez a los defensores Tomás Palacios, de Estudiantes de La Plata, y Gabriel Rojas, de Racing Club, en busca de alternativas pensando en la cita mundialista.

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni , incluyó este miércoles a Gianluca Prestianni, al capitán Lionel Messi y algunas novedades en defensa en la convocatoria para el amistoso ante Guatemala del próximo 31 de marzo, programado tras la cancelación de la Finalissima ante España y para el cual no contará con Franco Mastantuono .

Tal como sucedió en convocatorias anteriores, el club que más jugadores aporta a la lista es el Atlético Madrid, donde, además de Álvarez, se desempeñan el portero Juan Musso (primera convocatoria desde 2024), el lateral Nahuel Molina, y los volantes ofensivos Nicolás González, Giuliano Simeone y Thiago Almada.

Además de la ausencia de Mastantuono, que tuvo algunas oportunidades en la Albiceleste en el último año pero que aún no ha logrado asentarse en el Real Madrid, destacan también las de Lautaro Martínez y Lisandro Martínez, que se recuperan de lesiones sufridas recientemente en sus respectivos clubes, Inter de Milán y Manchester United.

A ellos se suman otros jugadores que habían integrado la última convocatoria pero que quedaron fuera en esta ocasión, entre ellos el delantero del Estrasburgo francés Joaquín Panichelli, que junto a Prestianni había sido una de las caras nuevas en la última convocatoria.

El atacante del Benfica consiguió retener su lugar en la lista tras el reciente escándalo que protagonizó con el brasileño Vinicius Junior durante un duelo entre su equipo y el Real Madrid por la Liga de Campeones de Europa.

El duelo ante Guatemala no solo será la despedida del equipo ante su público antes del Mundial sino que podría representar también el último partido de Lionel Messi con la camiseta argentina en su país, dependiendo de si decide participar de algún otro duelo amistoso posterior de la competición que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Argentina integrará el Grupo J del Mundial junto a Argelia, Austria y Jordania, y debutará el 16 de junio ante el conjunto africano en Kansas City.Previo al mundial, la Albiceleste tiene previsto disputar dos amistosos más, posiblemente en Estados Unidos en los primeros días de junio.