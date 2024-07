“Jugué con Messi y Cristiano; al final, el mejor es quien tiene más Balones de Oro”

Ya tomé mi decisión. Antes, algunos querían que me fuera y ahora desean que me quede. Después de todo lo que he logrado con la selección, puedo decir adiós con tranquilidad. Aunque me duele porque la selección es donde más feliz me siento. Cuando llevas la camiseta de tu país, solo piensas en defenderlo. He dado todo por Argentina durante 15 años y es momento de que los jóvenes tengan su oportunidad. Es hora de dar un paso al costado y darme cuenta de que hay vida fuera del fútbol.

Estuvo en los clubes más importantes de Europa

Estoy satisfecho de haber jugado en todos los clubes donde estuve. En Benfica había grandes jugadores y encontré mi lugar. En Real Madrid, con estrellas como Benzema, Bale y Cristiano Ronaldo, también jugué. Encontré mi lugar en el medio junto a Modric y Xabi Alonso. Lo mismo pasó en Manchester United y PSG con Messi, Mbappé y Neymar. Siempre di lo mejor de mí y logré un lugar en el equipo titular.

Kylian Mbappé

Tiene una velocidad increíble que puede marcar la diferencia en cualquier momento. Incluso cuando el partido está cerrado, encuentra un espacio y corre. Si le das un buen pase, es decisivo. Para mí, es claro que ganará el Balón de Oro.

Aprendizaje de los técnicos

Algunos entrenadores te dejan enseñanzas tácticas, otros, como Maradona, juegan con tu motivación. Me encantó trabajar con Mourinho en Real Madrid. Y Ancelotti me inventó una posición en su equipo y ganamos la Champions. Tengo 36 años y sigo aprendiendo cada día.

El PSG

Necesitaba un nuevo comienzo y el PSG estaba en crecimiento con jugadores extraordinarios. Me sentí a gusto desde el primer día y pasé más tiempo en el PSG que en cualquier otro club. A veces es difícil quedarse tanto tiempo en el mismo equipo. En 2022, el club decidió que me fuera, querían traer a otros jugadores. Lo entendí, aunque no fue fácil. Con el tiempo, admití que me fui en el momento adecuado.

Vínculo con la afición de París

Me di cuenta el día de mi despedida. Nunca olvidaré lo que los fans hicieron por mí. Me regalaron una foto de gran tamaño en la que celebró un gol con la camiseta del PSG. La afición me llevó a sus gradas y me pidió que pusiera mi firma. Me sentí muy orgulloso y conmovido por todas estas muestras de cariño y reconocimiento. El público me brindó su cariño desde el primer día.

Mundial 2022

En el penal que conseguimos, me infiltro en el área y me agarra Dembélé. Yo habría cometido el mismo error. Me toca un poco el pie y caigo. Todo el mundo sabe que con el VAR cualquier contacto en el área, con velocidad, será sancionado. Luego está este gol que quedará grabado en nuestra memoria porque es una acción fantástica. Simplemente empujé la pelota profundamente. Julián Álvarez, Mac Allister y Messi construyeron esta acción con un toque de balón. Cuando vi salir a Lloris pensé en lo que me había dicho el entrenador de porteros (tenía tendencia a caer al suelo rápidamente). Salí a la hora y me hubiera gustado continuar porque, cuando estás en el banquillo, es un infierno. Sufrí enormemente.