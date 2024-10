Andy Nájar avisa a Jamaica y asegura que Honduras puede ganar por primera vez en Kingston

En la presente Nations League, Honduras perdió de local frente a Jamaica por 2-1 en septiembre y un parámetro reciente, donde se aprendió mucho del rival de turno.

“En Tegucigalpa tuvimos la oportunidad de lograr los tres puntos, pero algunos errores hicieron que no se lograra y vamos a tener la revancha desde el primer minuto para sacar el resultado”.

La Selección de Honduras no tiene margen de error, una nueva derrota combinado con un triunfo de Nicaragua sacará a la Bicolor de meterse en la siguiente ronda. Pero ese resultado no lo contempla el experimentado futbolista.

“Es la idea, el objetivo de clasificar en el primer lugar. Eso es lo importante para uno como jugador y a nivel de Selección el demostrar que podemos competir a nivel de selecciones para estar ahí entre los mejores del grupo. Trataremos de dar lo mejor y ganar el partido, no dependemos de nadie, no podemos fallar, no pensamos en ir al repechaje si no en lograr el objetivo y ganar”, destacó.