Ancelotti ‘explota’ tras tropiezo ante Las Palmas: “El problema es bastante claro”

El técnico italiano dijo en la rueda de prensa posterior al encuentro que hicieron “un mal primer tiempo”, en el que tuvieron que “aguantar y sufrir un poco”, porque el equipo no ha encontrado el “equilibrio” que necesita.

Carlo Ancelotti , entrenador del Real Madrid , reconoció tras el nuevo tropiezo fuera de casa, este jueves en el Estadio de Gran Canaria ante la UD Las Palmas (1-1) , que su equipo no está siendo “sólido y contundente”, por lo que debe buscar “una solución rápida” ya que el calendario “aprieta”.

“Nos cuesta buscar la solidez del año pasado, no tenemos que buscar excusas, el calendario aprieta y tenemos que buscar rápidamente la solución, tenemos partido el domingo. Yo tengo que estar más claro en la estrategia en el campo para darle claridad a los jugadores, nos está costando más de lo que se podía pensar, pero hay que trabajar y focalizarse bien. Estos tres partidos me han mostrado muchas cosas que no están saliendo bien”, añadió.

Para mejorar, el Real Madrid deberá centrarse “en lo que queremos hacer y a dónde queremos ir”, porque según ha reconocido, les está costando “más de lo que se podía pensar”.