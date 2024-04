Alfredo Mejía a fondo: Éxito en Grecia, charla con Rueda,¿está marginado?

Grecia.

Alfredo Mejía es quizá el el futbolista catracho más exitoso en el fútbol de Grecia y el más reconocido por sus cinco temporadas jugando y siendo capitán del Levadiakos, algo que no cualquier extranjero logra, y más teniendo el pasaporte hondureño. El capitano de los verdes griegos habló con Diario LA PRENSA, en donde explica lo que está viviendo en este segundo ascenso con el equipo de Lebadea, lo que la gente lo quiere y también revela el proyecto que la institución europea le ha ofrecido.

Cuando Mejía habla de la Selección de Honduras se le percibe el querer volver a formar parte de ella, pero de momento Reinaldo Rueda no lo tiene en consideración, aunque el jugador de 34 años no le cierra la puerta. Aduce que “hay que respetar la decisión del profesor”. Contó todo lo que Amado Guevara le ha ayudado a forjar su carácter dentro de la cancha y poder optar por el gafete de capitán, con el cual ha levantado dos títulos de campeón con el Levadiakos y que han significado ascenso automático. Real España le sigue pisando los talones, pero es algo que en los próximos meses lo analizará con cabeza fría.

LA ENTREVISTA CON ALFREDO MEJÍA

—Que tal por tierras griegas, Alfredo, imagino que se siente como en casa ya después de tantos años viviendo ahí. La verdad sí, me han tratado bien, Grecia ya es como mi casa. Bendecido por todo lo que está pasando. —Una buena temporada donde se mantuvo como capitán y titular jugando 22 partidos Al principio fue duro, después el equipo fue obteniendo los resultados que quería y nosotros la verdad que sufrimos de estrés, pero al final logramos el objetivo que era ascender a primera división. —¿A qué se debe esa constancia suya en el fútbol helénico? Es simple, el trabajo, me he acoplado bien a lo que es el fútbol griego, a lo que el equipo quiere, he encajado bien en el esquema dentro del club y la verdad nos hemos mantenido en este equipo y ha sido parte del trabajo que hacemos a diario y eso me ha valido para tener esta constancia con el club y en el futbol griego.

—¿Ya segundo ascenso que consigue con el Levadiakos, cuál ha disfrutado más? Los dos la verdad, este ya con un poco más de experiencia, lo viví con más tranquilidad, pero no deja de ser un ascenso y de tener ese trabajo durante todo el año porque son pocos los errores que se deben cometer para poder lograr el objetivo tan temprano como lo logramos nosotros. —Recuerdo que en Real España fue de los capitanes más jóvenes, pasó por Motagua y Marathón y la selección y siempre ha portado el gafete de capitán, ¿qué cualidades cree que tiene para poder portar ese gafete? Pienso que el trabajo de liderazgo es algo natural y por parte de la directiva y entrenadores me han hecho ser el capitán del club y también es un orgullo porque al final ser capitán es una responsabilidad y privilegio al mismo tiempo. En la historia del club poder levantar dos copas con el equipo, que será la segunda de este club, para mí es un honor porque entro a la historia de la institución. El equipo me ha visto como líder desde el principio y qué bonito se siente.

—¿Qué jugadores han aportado para que usted vaya formando ese carácter de líder? Me acuerdo en su etapa de Motagua era pegado con Amado Guevara... He tenido gente que ha influido bastante en mi futbol, que ha sido Amado Guevara, también la misma gente del Real España con la que crecí, Carlos Pavón y todos los jugadores emblemáticos con los que he podido compartir, me han aportado algo de liderazgo. Es importante saber que tenemos una relación, por ejemplo, con Amado que siempre nos comunicamos y cualquier consejo él me hace saber que él está ahí y siempre ha sido alguien en el que yo me he visto y me ha ayudado a lo largo de mi carrera. —Su contrato con el Levadiakos hasta cuándo es, ¿jugará en la Superliga con ellos? Tengo un ofrecimiento del club por varios años y después tengo un ofrecimiento de contrato de ellos y luego poder quedarme trabajando con ellos dentro del club. Estamos analizando eso con la familia porque es algo también importante que ellos han visto en mi, entonces ir pensando en eso. El club me ha respetado y me ha dado el valor que uno como jugador quiere y me lo han demostrado con ese ofrecimiento de varios años en el club para poder seguir jugando y después, cuando decida retirarme, quedarme trabajando en el equipo.

—Entonces de momento ya no está pensando regresar a Liga Nacional, ¿o sigue en pláticas con Real España para la siguiente temporada? La verdad que el presidente me ha hablado para eso, pero por los momentos estamos con la familia, no he terminado acá la temporada, me faltan tres partidos y estoy analizando todo para el bienestar familiar y el de los niños, que están creciendo, están en la escuela, esperamos que todas las cosas se puedan dar. Real lo único que tengo es lo del Levadiakos, que me ofrecen un contrato largo y después quedarme trabajando con ellos. —Alfredo, usted que conoce el entorno del fútbol griego, ¿a qué se debe que jugadores como Edwin Rodríguez no se acomodaron allá? Al final creo que a él le afectó que fue a un equipo donde el cupo de extranjeros era limitado, habían muchos españoles y eso le costó en la adaptación, en ese momento nosotros estábamos en primera divisón y se había hablado para que Edwin viniera al equipo. Levadiakos estaba haciendo el esfuerzo para que viniera, se había hablado y ambas partes habían dado el ‘ok’, pero también el cupo de extranjeros nos limitó para que Edwin pudiera venir y estuviera ahí conmigo, poder tener una mejor adaptación y tener más minutos. Pienso que al final le costó eso un poco. Si hubiese venido a nuestro equipo, la situación hubiera sido diferente porque yo le hubiera ayudado y también él le hubiese aportado al equipo. —¿Le han preguntado por algún jugador hondureño en el Levadiakos en estos últimos meses o ha recomendado alguno usted? No, la verdad que estuvimos enfocados más que todo en el ascenso, lleva mucho trabajo, al final para serle sincero, esta ha sido la semana más tranquila después de varios meses, pero no me han preguntado la verdad. Al ser capitán me toca enfocarme en otros detalles para no dejarlos escapar y he tenido la cabeza ocupada en otros detalles, pero si vienen más hondureños, son bienvenidos porque yo puedo colaborar con ellos. —¿Si le tocara recomendar a algún futbolista hondureño, a quién recomendaría? Hay varios, pero realmente cada temporada van saliendo jóvenes y no dejan de tener el talento, lo que pasa ahorita por mencionar un nombre, no estoy muy empapado de quién podría yo decir, hay varios jugadores del Real España, Olimpia, también del Marathón que puedan venir a triunfar al fútbol griego, el tema es el deseo que cada jugador tenga para sentar cabeza y poder pagar derecho a piso para poder triunfar en el fútbol europeo. —¿Cómo lo trata la gente del Levadiakos, Alfredo? No solo a mí, sino que a mi familia, a mis hijos y mi esposa, nos han tratado muy bien, eso ha sido fundamental para podernos quedarnos en el equipo y en la ciudad. Son muchas palabras que puedo decirte, pero la verdad que hay mucho cariño, a toda mi familia nos quieren mucho y es el valor que realmente le tomo a todo esto. —¿Hay jugadores que se han regresado por problemas económicos de los clubes griegos, en el Levadiakos que tal está todo? Realmente el presidente es muy fuerte aquí en Grecia, es una persona que tiene muchos años de estar en el equipo, es de los presidentes más antiguos del fútbol griego y en ese sentido no hay ningún problema. —Usted es uno de los legionarios más estables en Europa, pero increíblemente de los más ninguneados a nivel selección, ¿a qué se debe? Depende de cómo lo miremos, muchas veces los entrenadores que lleguen lo miran a uno de una manera, después cuando vienen otros, es diferente, pero a mí lo que me compete es seguir teniendo la misma competencia que vengo teniendo, porque ya tengo cinco años en el club y me he sabido mantener. Lo más importante es cómo uno se vaya sintiendo y el rendimiento que uno vaya dando.

—¿Ha hablado con Reinaldo Rueda desde la llegada de DT a Honduras? Hablé con él hace varios meses atrás, él está tomando las mejores decisiones para la selección en estos momentos y eso hay que respetarlo. —¿Se siente marginado o cree que no es del gusto del técnico? No me siento marginado, al final lo más importante, como te repito, es lo que el entrenador que uno tenga la competencia necesaria, yo la estoy teniendo y al final eso es lo que vale y si eso es lo que pide el entrenador y es lo que estamos haciendo. Al final el profe toma las mejores decisiones para la selección y si él cree que lo mejor es que los jugadores que están en Honduras tienen un mejor nivel que el futbolista en Europa, uno tiene que respetar esas decisiones a lo que él cree que son mejores condiciones allá.

—¿Qué análisis saca después de los últimos juegos de Honduras ante México, Islandia, Costa Rica y El Salvador? El profesor está haciendo un trabajo que no es fácil, al final vino en un momento complicado para la selección por la transición de los jugadores, nosotros tenemos que seguir trabajando y dándolo todo para poder tener el mayor rendimiento y obtener resultados positivos que la prensa y afición quiere, y que el mismo entrenador espera para afrontar lo que está por delante. —¿Cree que hay buen plantel para pelearle a Panamá, Costa Rica y Jamaica esos boletos al Mundial? Sí hay buen plantel, buenos jugadores, futbolistas que están haciendo las cosas bien y que ojalá que cuando estén en la selección se tomen la personalidad necesaria que se necesitan en ese tipo de encuentros para poder estar en la selección, porque también hay que mostrar la madurez necesaria para poder estar en la selección y poder afrontar ese tipo de partidos. —¿Está dispuesto a pelear un puesto con Deiby Flores, Arriaga, Joseph y Jorge Álvarez en ese mediocampo? Yo sigo haciendo mi trabajo, al final si nosotros seguimos en competencia, es el entrenador el que tomará sus decisiones. Ellos están teniendo minutos y están haciendo las cosas bien, yo con el equipo vengo hace varios años jugando el 95% de los partidos y siendo capitán y logrando cosas importantes dentro del club, nosotros seguimos teniendo esta competencia a nivel europeo que no es fácil. —¿Sería un fracaso de la Federación de Fútbol de Honduras no ir al Mundial? Sí, sí... sería un fracaso total. —¿Cuánto grado de responsabilidad han tenido ustedes los jugadores en los últimos fracasos? Tenemos nuestro grado de responsabilidad, pero más allá de eso nosotros luchamos con muchas cosas. El jugador lucha en nivel, las canchas y después cuando se van a enfrentar a otros escenarios quiérase o no, se requiere de poder tener el 60 o 70% de escenarios o las canchas a lo que nosotros nos enfrentamos; por decirlo de alguna forma, las canchas de entrenamiento que solo la tienen los cuatro grandes, pero los demás equipos necesitan tener una mejor infraestructura y las canchas necesarias y adecuadas para cada futbolista.