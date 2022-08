Alexia Putellas mantiene su corona como ‘Jugadora del Año de la UEFA’

Después, no pudo participar en la Eurocopa por culpa de una lesión en el ligamento anterior cruzado de su rodilla izquierda que le impidió intentar alargar su palmarés en una campaña casi perfecta para la actual Balón de Oro, única española junto a Luis Suárez Miramontes (1960) que posee ese galardón.

“Por desgracia no puedo hacer lo que más me gusta y es una motivación estar aquí. El año que viene, quizá sea complicado y estoy deseando jugar y entrenar para ejercer mi profesión, que es lo que más me gusta”, declaró.

Además, dijo que su momento más especial de la temporada fue cuando disputó dos partidos en el Camp Nou con el estadio lleno y con récord mundial de asistencia de público a un encuentro de fútbol femenino.

“Agradezco al club conseguir un sueño, que es jugar en el Camp Nou lleno. Y aprovecho a todas mis compañeras, cuerpo técnico y trabajadores del club y la selección que me ayudan a seguir creciendo día a día. Por eso recojo este premio. Mi papel, no hago otra cosa que es hacer lo mejor que sé, jugar al fútbol, intentar hacer que la gente se emocione y estoy deseando volver a jugar”, finalizó.