Alex Mejía, el joven hondureño que quiere abrirse paso en el Sporting Kansas City y jugar en la Bicolor

“Luego de una gran temporada con la universidad de Seattle, me declaro listo para tocar puertas en el fútbol profesional, tuve una excelente temporada en la NCAA (National Collegiate Athletic Association), logramos por primera vez ser campeones del torneo. En lo individual me destaqué mucho al anotar 14 goles, convirtiéndome en el máximo goleador, tuve el reconocimiento de la liga al ser nombrado al mejor 11, por lo que recibí el nombramiento como miembro del All American, que me reconoce como uno de los mejores futbolistas del país”, aseguró Mejía.

Pese a haber nacido en los Estados Unidos, el espigado delantero tiene muy claros sus objetivos deportivos, uno de ellos es debutar en el fútbol profesional, un aspecto bastante interesante, es el hecho que desea fomar parte de la liga de Honduras y apunto estuvo de firmar por un club de la Primera División, otro objetivo, es integrar la Selección Nacional y emular a sus ídolos Carlo Costly, Carlos Pavón, entre otros.

“Estuve entrenando con el Honduras Progreso y ellos mostraron mucho interés en firmarme, deseaban que me quedara, sin embargo, el trámite de la ciudadanía hondureña tardaría algunos meses y para el cierre de las inscripciones no hubiese estado listo. Estuve cerca de cumplir mi sueño de jugar en mi país, mi padre siempre deseo verme jugar allí y como soy de Honduras, también tengo el interés de poder mostrarme enfrente de mi gente”, aseveró el producto de la academia de los Seattle Sounders.

¿Estas listo para ir a Sporting Kansas City de Roger Espinoza y luchar por una oportunidad?

“Esta es una gran oportunidad, algo que no se le presenta a uno todos los días, me he preparado durante meses para esto, la semana anterior me llamaron y me pidieron entrenar con el club, desean verme de cerca y voy con toda la intención de mostrarme, hacer uso de todas mis habilidades, brindar mi mayor esfuerzo y dejarlo todo en el campo”, respondió.