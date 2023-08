¿Lo venderán? La petición del Girondins de Burdeos a Alberth Elis

“Elis pidió quedarse. Si no hay salida, el Girondins le pedirá al jugador que se baje el sueldo. No habrá fichajes de extremos mientras él esté allí”, indicó el periodista Emery Taisne, quien trabaja para el prestigioso medio galo.

No obstante, el Burdeos no descartaría la salida del futbolista nacional ya que es un activo interesante, por lo que reclama tres millones de euros por sus servicios, y según información del L’Equipe, el club desestimó la posibilidad de cederlo nuevamente.

Con esta información, el futuro de ‘La Panterita’ en el suroeste de Francia es incierto, pues así como puede quedarse, también es muy probable que el internacional hondureño salga de Burdeos antes que el mercado de fichajes finalice cuando termine el 31 de agosto.

“Intentaré dar lo mejor de mí físicamente y poder jugar dando lo mejor de mí. El verano pasado pedí el traspaso, no se pudo y me quedé seis meses en Burdeos. Luego me tuve que ir a mitad de año, nunca lo había hecho. La cuestión de la adaptación no fue fácil, fue un año complicado y tenemos confianza en el futuro. Todo quedó atrás, hemos aprendido de nuestros errores”, dijo Alberth Elis en julio cuando se incorporó a la pretemporada.