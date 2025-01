Agustín Auzmendi habla sobre renovación con Motagua y el futuro de su hermano

Tocando el tema de su contrato, dejó claro su vínculo y que las negociaciones de renovar aún no se han dado.

“Me quedan seis meses de contrato, recién vengo llegando al país per no hemos hablado nada. Yo estoy muy feliz, muy cómodo acá, si para el club y para mí es lo mejor continuar, bienvenido sea”.

Antes de finalizar el torneo Apertura el tema de la renovación de su hermano Rodrigo con Motagua acaparó mucho la atención y todavía sigue en el aire. El menor de los Auzmendi no volvió a Honduras y enciende las alertas en el Ciclón Azul. De momento seguirá de vacaciones con su familia a la espera de definir su futuro.

“Hablé con Rodrigo Auzmendi antes de venir, creo que estaban hablando con el Motagua, es un tema muy personal de él, yo le di mi consejo, pero es una decisión muy personal de él, es su decisión”, expresó a TVC.