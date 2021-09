Olimpia volvió a Honduras en silencio tras escándalo de los dólares y con 'Patón' Mejía con una máscara de 'La Casa de Papel'

Tegucigalpa, Honduras.

Los futbolistas de Olimpia arribaron la tarde de este jueves a Tegucigalpa y no brindaron declaraciones tras la polémica que envolvió su visita a Surinam. Germán 'Patón' Mejía salió con una máscara de una famosa serie de atracadores.

El plantel de Olimpia llegó este jueves por la tarde a Tegucigalpa tras haber ganado 0-6 al Inter Moengotapoe de Surinam en su debut en la Liga de Concacaf, sin embargo el final del partido estuvo rodeado de polémica por haber aceptado dinero en el vestuario del dueño de este club, Ronnie Brunswijk, un polémico personaje que jugó a sus 60 años el partido del martes.

Los futbolistas arribaron en silencio, acordaron no dar declaraciones y será hasta el viernes, después de una reunión con la junta directiva para dar explicaciones, que emitirán un comunicado de prensa para dar su versión sobre el video que se viralizó en todo el mundo y por el cual Concacaf ha abierto una investigación ya que las imágenes para el organismo plantea "posibles problemas de integridad".

PATÓN MEJÍA CON MÁSCARA DE ATRACADORES

La controversia se hizo presente en la términal área capitaliana cuando Germán 'Patón' Mejía salió a tomar su vehículo portando una máscara que usan los personajes de la famosa serie de Netflix, 'La Casa de Papel', que es un trama de atracadores.

'Patón' Mejía salió de la terminal aérea con una máscara de la serie 'La Casa de Papel'.

'El Patón' causó revuelo entre la prensa, pues muchos periodistas quisieron abordarlos para tener las impresiones luego del acto que ahora está siendo investigado por la Concacaf, pero el progreseño únicamente caminaba arrastrando su maleta ante la mirada de propios y extraños.

Quien sí habló fue el delantero colombiano Arboleda, pero no quiso entrar en detalles de lo sucedido en el camerino con la repartición de dólares. "No vamos a hablar porque no vamos a hablar del partido, permiso... no pasa nada", explicó el delantero colombiano Yustin Arboleda quien muy amable.

"Fue una tranquilidad haber ganado para jugar el martes. La verdad que cada vez que jugamos lo hacemos de la mejor manera", dijo Gastón Díaz, lateral derecho argentino del cuadro olimpista.

No vamos a brindar declaraciones, hasta el día de mañana el Club Olimpia dará un comunicado, los citamos, se dará la hora y el lugar para que se enteren de lo que sucedió el día del partido. Serán los jugadores que darán su postura sobre lo sucedido, será un comunicado antes del entrenamiento", explicó Alejandro Matamoros, jefe de prensa del club olimpista.