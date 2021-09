La decisión de sus cambios y los que piden su salida: Las palabras de Fabián Coito

San Pedro Sula, Honduras

La selección de Honduras se hunde, su capitán Fabián Coito no da el ancho. Catar 2022 ya se ve lejos y las alarmas se han encendido tras el 4-1 que sufrió el combinado catracho a manos de Estados Unidos por la tercera jornada de la octagonal.

Dos puntos sumados de nueve posibles en el arranque lo dicen todo y muchos ya piden que el seleccionador se haga a un lado del banquillo.

Tras el final del encuentro, Fabián Coito dio la cara y compareció en rueda de prensa para explicar el baile que la selección estadounidense le terminó propinando a la Bicolor.

Una de las interrogantes fue sobre el hecho de que tras ir ganando 1-0 en el primer tiempo, decidió hacer sorprendentemente tres cambios; hizo ingresar a Romell Quioto, Rigo Rivas y José García, sacando del campo a Choco Lozano, Jonathan Rubio y Carlos Pineda.

"La razones fueron por la parte física, por molestias y cansancio en el caso Rubio y Lozano. Pineda fue más para poner más altura, sabiendo de las pelotas cruzadas que habían sido las única complicación en la primera parte y dar más libertad a Andy", explicó al ser consultado sobre los cambios que hizo para la parte de complemento.

Y añadió: "No había pasado nada en el segundo tiempo y habíamos recibido el empate, fue un golpe duro, no tuvimos la conexión con los atacantes como en el primer tiempo y se perdieron pelotas en salida".

Exigen su salida

Además de mucho sector de la prensa deportiva, la mayoría de los aficionados pidieron su salida de la H y el timonel se pronunció al respecto.

"No es algo que haya pensado en este momento, estoy ocupado en las primeras cosas que se viene a mi mente, que se hizo, que no y evaluar lo de la tripe jornada. Los entrenadores siempre estamos a prueba, así que no es algo que me sorprenda y que tenga en la cabeza", indicó.

Fabián Coito señaló lo que considera terminó marcando la diferencia en el estadio Olímpico de San Pedro Sula.

"Para hablar de algo es muy prematuro. Impacta y es un resultado que no esperábamos y el cual lo íbamos llevando muy bien. El resultado final me parece que dice con lo que pasó en el primer tiempo y en el segundo con pocas llegadas convirtieron una cantidad con una diferencia que marca una situación desfavorable", analizó.

¿Cree que ha cumplido a las pruebas al frente de la Selección de Honduras", fue otra de las preguntas y sin rodeos señaló: "Siempre está la autocritica y creo que hemos hecho cosas buena por la Selección y de mi parte y el golpe de este resultado, sabemos lo que queremos y los resultados dirán. Yo no estoy trabajando para cuidar mi puesto, sino para hacer las cosas bien"