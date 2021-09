Horario y dónde verlo: Honduras, a seguir con su paternidad sobre El Salvador

San Salvador, El Salvador

No hay mañana, llegó la hora de la verdad. Este día la Selección Nacional de Honduras se enfrenta en condición de visitante a su similar de El Salvador por la segunda jornada de la octagonal en las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Ambas selecciones llegan presionadas de lograr el triunfo tras la primera fecha que se disputó el pasado jueves, en la que El Salvador igualó 0-0 como local ante Estados Unidos y Honduras 1-1 de visita ante Canadá.

"No, no salimos obligados a ganar, sino que tenemos el deseo de ganar que es diferente, en el fútbol no hay obligaciones, sino sólo deseos, y el anhelo que tenemos es hacer feliz a la gente", declaró el técnico de la 'Selecta', Hugo Pérez.

Las autoridades deportivas de El Salvador recordaron que los 29.000 aficionados que ingresarán al estadio deberán presentar su cartilla con las dos dosis de vacunación y utilizar tapaboca.

Por parte de Honduras no podrá contar con el volante Alex López ya que sufrió una contractura muscular en el choque ante los canadienses. Los que sí estarían son Choco Lozano y Romell Quioto.

El partido de este día estará comenzando a partir de las 5:00pm y lo podrás ver por TVC; además de seguirlo vía online por la web de DIARIO LA PRENSA en donde te vamos a tener un imperdible minuto a minuto.

Nos va bien en el Cuscatlán

La H llega al estadio Cuscatlán, un escenario deportivo en donde la Bicolor no pierde desde hace 28 años en eliminatorias mundialistas.

Tanto El Salvador y Honduras a nivel adulto ya rozan el centenario en partidos oficiales. Todo esto comenzó en 1927, pero los partidos clasificatorios a las Copas del Mundo comenzaron a partir de 1969 rumbo al Mundial de México de 1970, donde nació la famosa Guerra del Fútbol.

Han sido 16 partidos eliminatorios entre ambas escuadras, con nueve victorias para los catrachos, cuatro triunfos guanacos y tres empates en la serie.

La última victoria de El Salvador sobre Honduras se dio el 9 de mayo de 1993 en tierras salvadoreñas por 2-1 en la ronda final de la eliminatoria rumbo al Mundial de Estados Unidos 1994.

Desde ese entonces volvieron a enfrentar seis veces, con cinco triunfos de la H y un empate, incluyendo dos victorias en el estadio Cuscatlán.