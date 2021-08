Aseguran que 'Kun' Agüero no quiere seguir en el Barça tras la salida de Messi

Barcelona, España.

¡Explotó la bomba en el FC Barcelona! El adiós de Lionel Messi podría provocar la salida de Sergio 'Kun' Agüero, delantero argentino que llegó este verano al Camp Nou para jugar al lado de su gran amigo, pero ahora su futuro en el club azulgrana empieza a tambalearse

El 'Kun' Agüero estaría muy enfadado con el Barça, se siente engañado porque le prometieron que jugaría con Messi y más de dos meses después de ser presentado como fichaje culé, buscaría marcharse este mismo verano.

Según informa el programa 'La Porteria' de Betevé y BTV Esports, el 'Kun' Agüero está descontento con la no continuidad de Messi y en el mismo reporte apuntan a que el atacante estaría platicando con sus abogados y revisando las cláusulas firmadas con el objetivo de abandonar la institución blaugrana.

Cabe recordar que Sergio Agüero se convirtió en el primer fichaje de segunda era de Joan Laporta en la presidencia del Barcelona, tras el paso del argentino por el Manchester City de la Premier League. El delantero campeón de Copa América con Argentina, de 33 años, firmó un contrato por dos años y una cláusula de 100 millones de euros.

La citada información indica que el 'Kun' llegó al Camp Nou con la promesa de que jugaría junto a Leo Messi. Y desde Argentina aseguran que Agüero contaba con ofertas para ir al Arsenal y al Chelsea que le ofrecían 4 millones de euros más que el equipo culé. Pero renunció a ambas para recalar en el Barça y jugar con su amigo.

El 'Kun' Agüero no está feliz en el Barcelona tras la salida de su amigo Messi.

Betevé apuntó que los abogados del goleador, que desde hace años mantiene una gran relación de amistad con Messi, ya están revisando todas las cláusulas del contrato que firmó por si encuentran alguna vía que permita su salida.

Sin su amigo liderando el equipo catalán, el ex Independiente todavía no debuta como azulgrana y lucha por ganarse un lugar contra Antoine Griezmann, Ousmane Dembelé y Memphis Depay. Y la cosa se complica más porque no venía del equipo inglés en las mejores condiciones físicas, por lo que se estaría entrenando a contrarreloj.

El 'Kun' Agüero se encontraba con el streamer español Ibai Llanos, con quien Agüero mantiene un fuerte relación de amistad, cuando se enteró del bombazo de la salida de Messi, así lo reveló la celebridad de internet.