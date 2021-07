Arnold Cruz tras caer goleado ante México: “Hay poco que rescatar porque reaccionamos muy tarde”

Phoenix, Arizona, Estados Unidos.

Arnold Cruz, el asistente técnico de Fabián Coito y que ha dirigido los últimos dos partidos de la Selección de Honduras en la Copa Oro 2021 por la ausencia del entrenador uruguayo tras dar positivo a Covid-19, ha comparecido a una conferencia de prensa posterior al partido donde se ha caído derrotado 3-0 contra México.

Cruz aceptó que hay poco que rescatar del juego y explicó por qué decidieron incluir en la alineación titular a futbolistas como Kevin López quien tiene casi tres meses sin jugar y a Marcelo Santos teniendo a Pereira a disposición.

LAS CONCLUSIONES DEL JUEGO

“Hay poco que rescatar porque reaccionamos muy tarde y a veces no darse cuenta de las acciones y situaciones fuertes que pueden venir en un partido es complicado; en el primer tiempo tuvimos distracciones enormes para que México tuviera esa facilidad de hacer esos goles, no encontramos el camino que hablamos y que informamos a los futbolista. De lo poco que hay que rescatar es que en algunas acciones tuvimos cierta personalidad para jugar, pero no como lo sabemos hacer”.

¡CRÍTICAS Y HALAGOS!



Lo que dicen Faitelson, Costly y otros personajes de la goleada de México a Honduras en la Copa Oro 2021

SOBRE EL TORNEO EN GENERAL

“Hay que tener calma, se perdió ante un equipo que no queremos perder, hay que hacer un resumen de todo y en esta ocasión Fabián Coito vio el juego desde otra perspectiva y tendrá su propio análisis. Hay que sumar esto a lo que puede venir con la recuperación de muchos futbolistas que no estuvieron y que están caídos porque tenemos una selección fuerte y en estos momentos no la tuvimos para poder estar donde queremos”.

INCLUSIÓN KEVIN LÓPEZ Y MARCELO SANTOS

“Kevin López es un jugador que ha tenido esa rapidez e intuición, físicamente los números hablan y los aparatos tecnológicos también y por eso lo pusimos, pero no se encontró en el partido”.

La espectacular atajada de Buba López en el inicio del #Honduras vs México #CopaOro

“Kevin Álvarez es lateral, pero viene con una carga durante todos estos partidos y no era conveniente regresarlo, además ha jugado bien con Maynor y poner a Santos fue porque estaba fresco, es rápido e hizo lo que debía hacer, todo pasa por la dinámica del jugador, sus decisiones con el balón y es algo que no encontramos hoy”.

QUÉ POSICION NOS FALTA AFINAR PENSANDO EN LA ELIMINATORIA

“Siempre hace falta algo por x o y razón, tenemos un radar importante de futbolistas que se pueden sumar tanto de la mayor y Sub-23, andamos buscando esa cohesión futbolística y que se den cuenta que las velocidades en otro nivel son importantes por eso queremos que el jugador lea y lo entienda”.