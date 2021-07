Sub-23 de Honduras frenó a Alemania en partido manchado por supuestos "insultos racistas"

Tokio, Japón

La Selección Sub--23 de Honduras empató este sábado 1-1 frente a Alemania en su último partido de preparación de cara a su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El choque ha sido marcado por tremendo escándalo... La selección alemana se retiró del juego a los 87 minutos ya que denunciaron que su futbolista Torunarigha recibió "insultos racistas" por parte del combinado catracho.

Jordan Torunarigha es un futbolista alemán de 23 años, de ascendencia nigeriana, juega como defensa y milita en el Hertha de Berlín.

"Cuando uno de nuestros jugadores es víctima de abuso racial, seguir jugando no es una opción", señaló posteriormente de forma molesta ", señaló de forma molesta Stefan Kuntz, exgoleador de Alemania que hoy se desempeña como DT del conjunto germano.

Por su parte en la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (Fenafuth) señaló en sus redes sociales que la situación pasó por un mal entendido en el terreno de juego.

En lo que respecta al juego, la H se fue arriba en el marcador a los 60 minutos con gol del atacante Douglas Martínez que milita en el Real Salt Lake de la MLS de los Estados Unidos.

Los alemanes se fueron en busca del empate y lo consiguieron gracias a su jugador Felix Uduokhai.

El partido fue disputado de principio a fin y los dirigidos por Miguel Falero le complicaron las cosas al conjunto europeo por lo que se reportan listos para encarar los Juegos Olímpicos de Tokio.

La Selección Sub-23 de Honduras tiene sus compromisos en los Juegos Olímpicos el 22, 25 y 28 de julio contra Rumania, Nueva Zelanda y Corea del Sur, respectivamente.

Los primeros dos cotejos serán en la ciudad de Kashima y el último en Yokohama.

La Bicolor acude al evento luego de participar en Sub-23 en Sydney 2000, Beijing 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, en estas dos últimas ediciones avanzaron a segunda y tercera ronda, respectivamente.

ℹ️ The game has ended 5 minutes early with the score at 1-1. The Germany players left the pitch after Jordan Torunarigha was racially abused.#WirfuerD #Tokyo2020 pic.twitter.com/D85Q63Ynr9