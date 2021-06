Darixon Vuelto reapareció y se unió a la pretemporada del Real España

San Pedro Sula, Honduras

Tras varios días de incertidumbre ya que no se sabía nada sobre él, Darixon Vuelto por fin reapareció y se unió a los trabajos de pretemporada del Real España.

El estratega mexicano "Potro" Gutiérrez, había señalado su malestar con el atacante hondureño ya que no se había reportado y su futuro es una incógnita debido a que finalizó su contrato con los aurinegros.

"Ya empezamos pretemporada y uno entendería que el jugador quiera saber que va a pasar, que aunque no tenga contrato firmado hacer presencia. Pero no se entiende que no se presente no estando convocado a selecciones, para mí eso es atípico. Yo creo que no está bien, me parece que el jugador debería estar por lo menos atento a esa parte", expresó en su momento el técnico de la máquina al hablar de Darixon.

Tras estas declaraciones, finalmente Darixon Vuelto se integró a los entrenamientos del Real España y todo indica que en las próximas horas renovará su contrato con el conjunto españolista.

Carlos Bernárdez, Ilce Barahona y la incorporación del preparador de arqueros Paulo Leeb (argentino) son los refuerzos del equipo sampedrano de cara a la próxima campaña.

Por su parte se ha dado de bajas al defensor Allans Vargas y al volante zurdo Mario Martínez.