Florentino Pérez le cierra las puertas del Real Madrid a Cristiano Ronaldo y habló de Mbappé

Madrid, España

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y ahora también de la Superliga Europea, habló rotundamente este lunes sobre los rumores que han colocado al crack portugués Cristiano Ronaldo en la órbita del cuadro merengue.

Además de hablar sobre la creación de la Superliga Europea, el máximo dirigente del equipo blanco señaló que no contempla la posiblidad de que CR7 vuelva a la institución blanca.

"No volverá al Real Madrid porque tiene contrato con Juventus. No tiene sentido. Lo quiero mucho, nos ha dado mucho pero no tiene sentido que vuelva”, afirmó en declaraciones al programa El Chiringuito de Mega.

De esta manera se le pone fin a los rumores que han colocado a Cristiano Ronaldo de regreso en el club español ya que medios españoles e italianos han señalado que el astro luso estaría feliz de volver a la Liga Santander.



Mbappé y Ramos

Otra de las interrogantes a Florentino Pérez, fue sobre la posibilidad de fichar al joven francés Kylian Mbappé del PSG y no descartó que el ariete galo llegue a la Casa Blanca.

"Yo voy con la mascarilla de incógnito y me dicen "¡Ficha a Mbappé!" El Madrid cada cierto tiempo necesita un cambio, hemos ganado micho, han pasado cosas y hay que moverlo y recuperar la ilusión, en ese trabajo estoy. Yo hago todo lo posible porque el Madrid no pierda el lugar que le corresponde. Este año teníamos que ingresar 900 millones y vamos a ingresar 600. Pero también estaba el Madrid arruinado cuando llegué en el 2000", indicó.

Sobre el actual capitán del equipo, Sergio Ramos, que termina contrato a final de curso, Florentino no fue tan explícito sobre su posible renovación.

"Le quiero mucho pero estamos en una situación muy mala. En el Madrid nadie pone el dinero. Hay que ser realista, pero no he dicho que no vaya a seguir", apuntó.

Florentino se mostró partidario de que el argentino Leo Messi, que también termina contrato con el Barcelona, renueve y siga más años en el equipo catalán.

"Messi me gustaría que siguiese porque es un gran jugador y el fenómeno Madrid-Barcelona, de no haber existido, habría que haberlo inventado. Cuando jugamos se paraliza el mundo. Cuando se junta el Manchester City con el United no pasa eso", argumentó.





Por último, Florentino se acordó del portugués José Mourinho, del que dijo que en los tres años que estuvo en el banquillo del Real Madrid "elevó la competitividad", algo que "siempre" agradecerá.