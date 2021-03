DT de Estados Unidos tras derrota ante Honduras: "Estamos devastados"

Guadalajara, México.

El seleccionador del equipo sub'23 de Estados Unidos, Jason Kreis, aceptó que la eliminación de su equipo a manos de Honduras en el torneo Preolímpico de la Concacaf fue resultado de una falta de confianza de sus jugadores y reveló que sus dirigidos se encuentran devastados.

"Teníamos jugadores que no se movían, que no se comprometían a abrir espacios, que no parecían querer tener el balón, son cosas que tienen que ver con lo mental; simplemente no había confianza", comenzó diciendo en rueda de prensa.

Kreis confesó que no se arrepiente de haber elegido al plantel que disputó el torneo y la forma de plantear el juego en la fase eliminatoria. Además, señaló que los futbolistas han quedado con mucha tristeza.

“Obviamente estamos devastados, absolutamente devastados. En el vestidor, los muchachos están como si fuera una tragedia. Queríamos tanto esto, por tantas razones diferentes y podría ser que en ocasiones cuando quiere tanto algo, te pones en una posición en la que no puedes actuar al nivel que esperabas. Al final del día, creo simplemente que no tuvimos lo suficiente”, explicó.

El seleccionador espera que este fracaso no derrumbe a los futbolistas.

“Se los dije a los jugadores que al final creo firmemente que son jugadores extraordinariamente buenos, con un potencial extraordinario, son jóvenes y deben seguir aprendiendo y deben seguir adelante. Es un hecho de vida que vas a perder en más de una ocasión y siempre se tratará de quién es capaz de levantarse para seguir adelante lo más rápido, una y otra vez".

Y añadió: "Porque las decepciones pueden ocurrir en la vida una y otra vez y no tienes otra opción más que seguir adelante. Espero que estos jugadores hagan eso”, sentenció.