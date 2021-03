Exclusiva con Rigo Rivas: “Debo mejorar y seguir en la ruta de anotar más goles”

Italia

Rigoberto Rivas está recuperando su mejor versión con el Reggina de la Serie B de Italia. Ni siquiera en uno de los momentos más apremiantes del año, el mediocampista hondureño deja a un lado esa timidez al momento de dar una entrevista, la cual contrasta con su jovial personalidad, sus conceptos son cortitos y al pie; pero con puntos de vista muy sólidos.

Diario LA PRENSA conversó con el seleccionado nacional de Honduras, quien desde Italia nos atendió amablemente para tocar temas de actualidad y su llamado a la Sub-23.

¿Cómo vive Rigoberto Rivas su buen momento con el Reggina?

Estoy muy contento porque gracias a Dios estoy bien físicamente, durante esta temporada he tenido muchos problemas físicos, los cuales he logrado superar. Estoy muy bien y he podido sumar en un partido importante, el cual hemos logrado ganar.

¿Tus recaídas de lesiones te han hecho volver más fuerte?

El pasar tanto tiempo lesionado es muy difícil, pero son cosas de la vida, cada una de estas situaciones que vives como jugador te fortalecen, te dejan muchas enseñanzas, te das cuenta de todas las cosas que debes mejorar, descubres áreas de crecimiento.

¿Cuál ha sido la clave para que ahora te lesiones menos?

Ahora conozco muy bien mi cuerpo, en los últimos meses he podido notar cuándo estoy cansado, a cómo manejar mis horas de descanso, aprendí qué cosas me funcionan y cuáles no, descubrí qué cosas debo de comer y cuáles no, el estar en contacto conmigo mismo me ha ayudado a mejorar.

Debió ser muy lindo volver a marcar, ¿cómo vive el despertar goleador?

Me siento muy contento de haber marcado de nuevo, pero le confieso que eso es algo en lo que debo mejorar. Quiero anotar más y mejorar mi relación con el gol. Mi misión es seguir por esta ruta y anotar la mayor cantidad de goles posibles.



Rigoberto Rivas ha marcado tres goles en la presente campaña de la Serie B de Italia. Foto Reggina Facebook. Rigoberto Rivas ha marcado tres goles en la presente campaña de la Serie B de Italia. Foto Reggina Facebook.

Preolímpico de Guadalajara

¿Cómo ha recibido formar parte del Preolímpico con la Sub-23 de Honduras?

Recibí la confirmación de la convocatoria por parte del club, ellos me comentaron que la Fenafuth contaba con mis servicios, y me dio mucha alegría, me siento muy optimista de integrar el grupo. Siempre es motivo de orgullo y voy con toda la intención de luchar para lograr el pase a los Juegos Olímpicos.

¿Pasar de la Selección Mayor a la Sub-23 lo convierte en uno de los referentes del grupo?

Estoy muy claro en eso, pero también sé que en este grupo hay grandes jugadores, futbolistas que también son referentes, que tienen su trayectoria y han jugado partidos muy importantes.

Personalmente me siento como que soy importante para el grupo, de la misma manera en que lo son los demás. Muchos podrán liderar este proceso, no crea que solo seremos algunos.

¿Qué referencias tiene de Haití, El Salvador y Canadá, rivales en esta primera ronda?

Conozco muy poco de los rivales, casi no tengo referencias de ellos, lo que si sé es que tienen jugadores en ligas importantes, muchos individuos con una gran capacidad.

¿Cuándo se integrará a la Sub-23?

Aún no lo tengo muy claro, asumo que estaré viajando la próxima semana, pero iré con mucha felicidad, ilusionado, con muchas ganas de lograr el objetivo de clasificar a Tokio, eso es lo que queremos y por eso lucharemos.

¿Qué tan ciertos son esos rumores del interés de tres clubes de la Serie A en usted?

Nada de eso es cierto, no tengo ningún tipo de información al respecto, siempre surgen rumores; pero mi mente esta puesta en la Reggina. Deseo hacer un gran torneo, lograr cada uno de los objetivos y disfrutar el día a día, me siento muy feliz aquí.