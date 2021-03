El Boniek García más íntimo: familia, Houston Dynamo, Selección de Honduras, mejor técnico, gol favorito y... ¿nueva faceta?

Houston, Estados Unidos.

Mantenerse mucho tiempo en un equipo no es fácil. Para Óscar Boniek García esta será su décima temporada con el Houston Dynamo. Detrás de ese éxito está su disciplina y su familia, pilar clave para el centrocampista hondureño.

MI FINDE charló con el futbolista de 36 años, quien nos contó sus planes a corto y mediano plazo en su carrera. El mundialista con Honduras en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 ya comienza a preparar a su nueva generación en el fútbol. Sus dos gemelos Jarden y José heredaron el talento de su padre, y el mismo Boniek los pule desde temprana edad.

Además, conocimos la otra faceta de Boniek, un padre amoroso y dedicado al hogar.

Esta será su décima temporada en la MLS, ¿qué significa para usted?

Gracias a Dios se me presentó una oportunidad de seguir en el equipo, estoy muy feliz que me hayan abierto las puertas. Ya estamos en pretemporada y enfocados en todo lo que se nos viene.

¿Cuál ha sido la clave para mantenerse tanto tiempo en el extranjero?

En primer lugar yo diría que la disciplina, en mantener bien lo físico, estar en familia, los descansos que son vitales para no perder forma. Al final cada una de las acciones que hagas son claves para jugar al mejor nivel siempre.

Boniek García renovó por una temporada más con el Houston, jugará la décima en el club.

¿Para Boniek, qué representa el Houston Dynamo?

Significa mucho, es mi casa, son 10 años aquí, el club que me dio la oportunidad de salir al extranjero. Les debo mucho, estoy encantado de todo lo que he conseguido.

¿Esta podría ser su última temporada en la MLS?

Pues la idea es seguir jugando, voy año a año. Espero jugar mucho, el equipo ha contratado buenos jugadores, hay una buena competencia, pero seguiré trabajando para ganarme la titularidad. La edad no me pesa para jugar, aquí está Maynor Figueroa con 37, en Honduras Javier Portillo, creo que mientras me siga cuidado hay Boniek para rato. Habrá un momento que el cuerpo te dirá ya no más, pero por ahora estamos bien.

Usted siendo una voz autorizada, ¿en qué nivel está el fútbol de los Estados Unidos?

Es una liga que ha crecido, aquí se juega al tú por tú como se dice. No solo traen grandes jugadores, en todo están evolucionando, la infraestructura, creo que la MLS busca darle la pelea a la Liga de México. Antes venían jugadores veteranos, ahora esta liga exporta jugadores a Europa. Te pongo el caso de Alberth Elis, que salió de Houston al Boavista.

¿Hacia qué camino va la MLS en un unos años?

A convertirse en la mejor liga del mundo, ese es el camino que se están trazando los directivos, tendrán el Mundial en 2026, sin duda buscan competir en el máximo nivel.

¿Tuvo más opciones para fichar, o solo el Houston Dynamo era la prioridad?

La verdad que sí tuve otras ofertas, de la MLS solo el Houston. De la USL había una oportunidad, pero decidí quedarme con el club por el nuevo proyecto que tienen, en donde sigo siendo importante en el plantel y eso al final es bueno, que te valoren.

Su futuro, los Boniek y el día a día del catracho

¿Planea retirarse en el Dynamo o quiere volver a Honduras?

Si Dios me lo permite me gustaría retirarme aquí (Houston), la familia está muy cómoda en los Estados Unidos, pero si no se da buscaremos otras opciones. Vamos paso a paso viendo cómo se darán los resultados al final de la temporada.

El seleccionado nacional disputó el Mundial de Brasil 2014. Fue al de Sudáfrica, pero no tuvo minutos.

¿Piensa quedarte a vivir en los Estados Unidos?

La idea es esa. Mis hijos estudian aquí (Boniek José, Jaden Boniek, Ivania Lourdes) estoy tratando de darles lo mejor a ellos en un futuro, por eso planeo quedarme a vivir aquí.

¿Hasta ahora cómo valora su carrera a los 36 años?

Ha sido muy buena, bastante positiva, con altibajos como es normal en esta carrera, pero esto aún no termina y hay que seguir disfrutando cada partido y entrenamiento.

¿Cómo disfruta la vida en Houston?

Vivo mi vida muy tranquila, aquí hay muchos centroamericanos, nada fuera de lo normal, hay muchos restaurantes hondureños, hay variedad, la pasamos superbién como se dice”.

¿Y un día para usted cómo es?

Yo paso en mi casa, viendo televisión. Con los niños cuando no me toca entrenar nos ponemos a jugar Fifa, naipes, mi esposa también se pone con nosotros, con algunos juegos de aplicaciones también, pero disfruto todo el tiempo con ellos.

¿Cómo le gustaría que los aficionados le recordaran?

Como aquella persona que lo daba todo en la cancha.

¿Es bueno Boniek en la cocina?

Antes de no jugar profesionalmente me defendía en la cocina, pero sé que si me vuelvo a meter de lleno me defiendo, por lo menos el agua no se me quema... ja, ja, ja.

¿Boniek es un papá cariñoso?

Soy un tipo muy hogareño y cariñoso con mis hijos, obviamente hay momentos en los que hay que apretar para que hagan sus tareas, juego mucho con ellos y estoy siempre ayudándoles en todo lo que se pueda.

A los García les gusta mucho salir juntos, visitar los centros comerciales y parques de diversiones.

¿Como esposo es romántico y detallista?

Eso ya habría que preguntárselo a mi esposa Ivania Reyes, soy detallista con ella para las ocasiones, pero es mejor que ella te lo diga.

Si le tocara describirse como persona, ¿qué diría?

Diría que soy una persona muy alegre, que ayuda siempre a los demás cuando tengo la oportunidad de hacerlo, trabajador de primera, así me definiría.

¿Sus dos gemelos, Jaden y José, tienen futuro en el fútbol?

Siendo honesto les miro futuro, tienen detalles que son importante en las canchas, ambos tienen siete años. Boniek José es delantero y posee muchas cualidades. Jaden es defensa y es fuerte, marca bien. Ahorita ellos van a entrar a una academia de fútbol y yo también voy a entrar para ayudarles en la enseñanza.

¿O sea que va a incursionar para empezar su carrera como entrenador?

Esa es la idea, ir adquiriendo conocimiento desde ahorita, comenzaré con los niños, un amigo me dio la oportunidad en su academia y le dije que sí, y en mis tiempos libres vamos a aprovechar. Aquí hay mucha oportunidad para comenzar la carrera de entrenador, se inicia con algo y vamos a ver qué pasa y en un futuro se pueda dar esa oportunidad.

¿Ha sido Boniek una persona que le gustan los lujos?

No, nada de eso, soy normal, no me llama la atención las cosas lujosas. Eso es para otro tipo de personas.

La H, el mejor gol y sus entrenadores preferidos

Hasta ahora, ¿cuál ha sido el mejor DT que ha tenido?

Tengo muchos, la verdad; en primer lugar Chelato Uclés porque marcó mi carrera. Luego te pondría a Juan Carlos Espinoza y luego a Nahúm Espinoza. Con la Selección, Reinaldo Rueda y Luis Suárez. Ya en la MLS sería Dominic Kinnear, quien fue la persona que me ayudó a crecer en los Estados Unidos. Pero también considero que en esta profesión cada técnico que te entrene te deja cosas positivas.

Sabemos que anota pocos goles, pero de los que ha anotado ¿cuál es su favorito?

Yo tengo pocos goles, pero cuando anoto son golazos, sería difícil, pero mi primer gol con el Olimpia ante el Real España fue un golazo, con ese me quedaría. Hay otros buenos, pero ese es muy especial para mí”.

El volante de Houston tiene a dos hijos varones en una academia de fútbol. Los pequeños sacaron el talento de su padre y destacan en sus equipos.

¿Por qué cuesta tanto ahora que Honduras exporte jugadores al extranjero?

Hay varios jugadores en el extranjero, lo que pasa es que no salen con tanta frecuencia como antes o a equipos de mayor peso. Pero también es parte de algunas cosas que no se están haciendo bien.

¿Desea seguir siendo parte del proceso rumbo a Qatar 2022?

Esa es la idea, creo que si me mantengo activo puedo ser convocado. Sabemos que hay mucha competencia, pero eso es bueno porque hay un grupo muy comprometido. Yo siempre estaré dispuesto para mi país. Hay una buena camada de jugadores, este año es clave para saber si tendremos opciones de clasificar al Mundial.

¿Sueña con estar en otra Copa del Mundo?

Claro, estoy con ese gran deseo, pero sabemos que no es fácil, primero tengo que seguir jugando para tener la oportunidad, confiamos en Dios que se pueda dar.

¿En qué debe mejorar el fútbol hondureño?

En las canchas, es clave para que podamos desarrollar a los jugadores que vienen creciendo, de lo contrario siempre nos va a costar ir a los mundiales en cualquier categoría.