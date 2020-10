El mensaje de Roger Federer a Nadal luego de que el español alcanzó su récord

París, Francia

Roger Federer felicitó a Rafael Nadal por igualar su legendaria marca de 20 títulos de Grand Slam conquistando su 13º Roland Garros este domingo, "uno de los mayores logros del deporte".

Nadal (2º ATP) ganó el grande francés al batir con rotundidad en la final a Novak Djokovic (1º) por 6-0, 6-2 y 7-5.

"He tenido siempre el mayor respeto por mi amigo Rafa como persona y campeón", señaló Federer, alejado del circuito por una lesión en una rodilla.

"Mi mayor rival durante muchos años, creo que nos hemos empujado el uno al otro a ser mejores jugadores. Es un verdadero honor y le felicito por haber conseguido su 20ª victoria en un Grand Slam", añadió.

"Es especialmente increíble que haya ganado Roland Garros 13 veces, uno de los mayores logros del deporte", subrayó.

"Espero que el 20º sea simplemente otro paso en el viaje de ambos", concluyó el suizo de 39 años un mensaje que lo acompañó con una fotografía de ambos.

Respuesta de Nadal

"No he podido ver nada, pero gracias a Roger por sus palabras, tenemos muy buena relación, mucho respeto, de alguna forma él está contento cuando yo gano y al contrario. Para mí significa mucho la relación que tenemos porque hemos mantenido una gran rivalidad durante mucho tiempo", respondio Nadal en conferencia de prensa al ser preguntado por la felicitación del suizo.

"Me encantaría finalizar mi carrera como el jugador con más Grand Slams, lo que no quiero es pensar todo el tiempo en eso. No puedo estar pendiente cuando Roger o Novak suman un Grand Slam. No puedes estar descontento porque alguien tenga una casa mejor o un teléfono, tienes que vivir tu vida e intentar hacerlo lo mejor posible", añadió el españ