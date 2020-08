¿Teme perder el puesto? Entrenador de la Juventus confiesa estar "destrozado" tras eliminación de Champions

Turín, Italia.

Maurizio Sarri, técnico de Juventus, reconoció este viernes que está "moralmente destrozado" por la eliminación sufrida en los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Lyon, pero destacó que no está preocupado por perder su puesto.

Juventus ganó 2-1 este viernes con un doblete del portugués Cristiano Ronaldo, pero el Lyon, que había ganado 1-0 la ida, avanzó a los cuartos de final gracias al gol marcado fuera de casa por el holandés Memphis Depay, con un penalti a lo Panenka.

"Hicimos un gran partido. Recibimos un gol a los 12 minutos por un penalti que nos pudo volver locos (un penalti polémico). Remontamos, con el 2-1 tuvimos tres ocasiones. Estoy destruido moralmente por la eliminación. Si no lo estuviera, estaría contento por el equipo", afirmó Sarri a "Sky Sport".

"Fuimos eliminados por la primera mitad de Lyon (partido perdido 1-0). Es una manifestación que no te perdona. En ocho partidos hicimos seis victorias, un empate y una derrota y estamos fuera. Si hubiera otras reglas, seríamos primeros o segundos", agregó.

Su futuro

Finalmente, Sarri consideró "ofensivo" para la directiva que se pregunte si seguirá como técnico y recordó que tiene "un contrato en vigor".

"No creo que directivos de altísimo nivel tomen decisiones por un solo partido. No sé qué pasará, me parece ofensivo hacer estas preguntas, si fuera un directivo me ofendería. Yo tengo contrato", aseguró.