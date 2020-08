Exclusiva: Jonathan Rubio revela ofertas de otros clubes de Europa y se pronuncia sobre su futuro

Tondela, Portugal.

El joven mediocampista Jonathan Rubio se mantiene a la expectativa sobre lo que será su futuro luego de haber destacado en la primera división de Portugal al convertirse en pieza clave del CD Tondela en lo que fue la salvación de la categoría.

El volante de 24 años de edad, brilló en el balompié portugués al ver acción en 32 partidos y hoy su préstamo en el Tondela ya expiró, ya que su ficha le pertence al Huesca, club que logró el ascenso a la Liga de España.

Hoy en exclusiva a Diario LA PRENSA, Jonathan Rubio se pronunció sobre lo que se ve avecina para su carrera y reveló que ha tenido ofertas de otros clubes de la primera categoría de Portugal.

Salvación del Tondela

El equipo venía haciendo una temporada regular. Nuestro objetivo era la permanencia, pero el parón del virus nos afectó bastante, luego de eso sumamos pocos puntos. Nos tocó también enfrentar a clubes complicados, gracias a Dios lo logramos, las últimas semanas fueron difíciles, un descenso obviamente es malo para todos, pero feliz por haber contribuido y colocado mi granito de arena para que el equipo siga en primera división.

La temporada

Para ser mi primer año en Portugal fue una temporada positiva. No todos fueron de titular, pero sí la mayoría, me hubiese gustado más goles y asistencias, pero espero ir mejorando con el tiempo y experiencia. Fue un año positvo ya que logramos lo de la seleccón y Dios primero la próxima temporada sea mejor en números.

Lo que ganó Rubio en la campaña

Madurez y experiencia en mi primer año en primera división, todo era bueno. Jugar contra Benfica, Porto, eso lo hace crecer a uno, personalmente mejoramos mucho en la parte táctica y física, en Tondela se tiene menos la pelota, cosa que no estaba acostumbrado.

De todo se aprende, creo que fuimos un equipo que jugamos al contragolpe y me fui adaptando a la idea del entrenador, me quedó con la experiencia que adquirí en primera con la parte táctica y física.

Futuro

La verdad quien tiene la palabra es el Huesca, son los dueños de mi ficha. Esta semana tendría que tener algo más concreto, en lo particular me gustaría seguir en Portugal por el tema del pasaporte comunitario, creo que tengo que valorar esas cosas.

Puedo seguir creciendo en Portugal, mi sueño es España, pero todo requiere de un proceso y tengo que ver lo que es mejor, soy de los que piensa que lo más importante es jugar ya que de nada sirve estar en equipos con más nombre si al final no vamos a tener participación, es mejor dar pasos cortos y seguros, pero como dije al principio en el Huesca tiene la potestad sobre mí.

¿Dónde le gustaría jugar?

Ya en dos meses más o menos cumplo los cinco años para el pasaporte, al final de esta temporada que está por comenzar, si Dios lo permite yo espero tener el pasaporte portugués.

Si me preguntan obviamente me hace inclinar por Portugal, tengo esa opción, pero está de ir al Huesca y jugar en España, es algo que me gustaría, pero no siempre se puede obtener loque uno quiere, pero al final mi futuro está en las manos de Dios. Veremos lo que es mejor para mí.

Situación con el Tondela

En Tondela no se sabe como quedará el equipo, se están dando algunos cambios. En los próximos días sabremos algo, la puerta está y al final logramos el objetivo, tuvimos muchos minutos y esa opción se puede valorar. Del Tondela siempre tengo que decir buenas cosas, no es un equipo grande como un Benfica o Porto, pero se trabaja bien y lo que prometen lo cumplen. Siempre que me preguntan del equipo respondo que todo es positivo.

Ofertas de clubes de Portugal

Estamos hablando con mis representantes y hay otros clubes de Portugal interesados, pero tenemos que esperar porque al final dependerá de lo que el Huesca tenga que decir. En estos momentos le dije a mi representante que es importante descansar, confiamos en él, ya habrá tiempo para sentarnos y tomar una decisión, lo que decidamos será el resultado de aquí a seis meses.



Son clubes de la primera divisón de Portugal que me pretenden. No puedo decir los nombres por respeto, fue un año positvo y es normal que se den estas ofertas.

Tras su buena actuacion con el CD Tondela, Jonathan Rubio confesó tener ofertas de otros clubes de la primera división de Portugal.

Si Huesca te pide para integrarte ¿Te sientes preparado?

Uno como jugador tiene que estar preparado y para eso nos esforzamos para cuando se den estas oportunidades y estar listo. Así como en la selección nunca había sido tomado en cuenta, uno como jugador tiene que estar listo ya que muchas veces no hay segundas oportunidades.

En Portugal hay buenos equipos que son de muy buen nivel, pero obviamente la Liga de España está arriba que la portuguesa.

Su nivel

Si con 23 años digo que ya vieron todo de mí, sería algo muy malo. Tengo mucho que aprender y mejorar, si bien es cierto fue un año bueno, sabemos que puedo mejorar en cuanto a goles y asistencias. En la selección vendrán partidos complicados y tengo que estar preparado, por eso lo que más quiero es tener un proyecto en donde tengamos minutos para ir creciendo, todavía tengo mucho que aprender y espero que puedan ver un mejor Jonathan Rubio.

Jugar ante Barcelona y Real Madrid

Uno tiene que soñar en grande, un gol contra un Real Madrid. Contra el Porto ya tuve la oportunidad de anotar, son momentos que lo marcan a uno, hay que soñar en grande y también con la selección el meter un gol en la eliminatoria, la ida a un Mundial y anotar un gol, hay que apuntar esas cosas para que se hagan realidad. Me gusta soñar y trabajar para que eso se haga posible.

Un duelo ante Antony Lozano en España

Sería un duelo bonito, no solo para nosotros dos, también para el fútbol hondureño. El hecho de que Antony subió realmente me hace sentir orgulloso, es un ejemplo a seguir ya que está logrando lo que sueño y me alegro por él, es un ejemplo de superación. Tenemos que seguir esos pasos, lo que más deseo es que muchos hondureños puedan estar jugando en el fútbol de Europa.

Cuestionamientos al Choco Lozano

Yo sinceramente no entiendo la razón de esos cuestionamientos. Ha estado en España y es un nivel superior, es de darle mérito, no le podría cuestionar en lo mínimo. Dberían de tener elogios, pero el fútbol tiene estas cosas. Todas las personas hablan aunque no le hayan pegado a una pelota, pero cada uno tiene su punto de vista.

La selección de Honduras

Cambio de formato en Concacaf

Ya el estar en la fase final es algo muy bueno, es el fruto de lo que hicimos. Realmente al ser una octagonal baja el porcentaje de las probalidades, si antes era el 50%, esa posibilidad bajó, se tendrán más partidos y será complicado, pero tenemos que demosrar que tenemos la capacidad de estar en los cupos finales.

Si me preguntan hubiesen preferido la Hexagonal, pero hay que trabajar y demostrar que Honduras merece estar en el Mundial de Catar.

¿Ves a Honduras en el Mundial?



Tenemos que tener esa fe , si no creemos es una mala señal. Honduras tiene la capacidad y se está trabajando bien, hay que demostrarlo desde el primer partido y se tiene que seguir creciendo como grupo, tenemos buen tiempo para trabajar y llegar al 120% en la eliminatoria para demostrar que Honduras tiene nivel y merece estar en Catar.

Sola una selección de Concacaf es superior

Creo que la única selección que está en un nivel superior es México, es mi punto de vista. Después las demás selecciones tenemos un nivel similar, al final serán partidos duros ya sea contra Panamá, Costa Rica, sería mi primera eliminatoria, pero vamos a trabajar de la mejor forma para estar en la eliminatoria.

Tenemos que seguir practicando el buen fútbol que veníamos haciendo. Me ugsta la idea del profesor Fabián, la pelota en el suelo, la localía creo que Dios quiera la pandemia pase, porque puede ser un factor importante, el tener ese calor de la afición, es un factor importante.

Maynor Figueroa, un ejemplo

Cuando Maynor no esté en la selección dejará un gran vacío, es un ejemplo para todos nosotros. Al que le toque reemplazarlo como capitán tendrá un gran compromiso.

Obviamente me gustaría ser como un Maynor o Emilio, compañeros que los veo como ejemplo, me gustaría ser como ellos el poder ayudar y hablarles de mi experiencia. Dios quiera lo pueda lograr, que podamos seguir trascendiendo en el fútbol europeo para ser como ellos.