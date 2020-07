Siete equipos de la Liga Nacional exigen la renuncia de Wilfredo Guzmán y le dan plazo de 48 horas

San Pedro Sula, Honduras

La Liga Nacional de Honduras está que arde ya que pasa momentos de tensión luego de que no se logra llegar a un acuerdo para la reanudación del próximo torneo Apertura 2020.

Molestos por la forma en que está manejando los diversos temas, siete equipos de la primera división del fútbol hondureño han exigido la renuncia del presidente Wilfredo Guzmán, esto por la disconformidad que existe con él por su gestión al frente de la liga hondureña.

Marathón, Vida, Motagua, Real de Minas, Vida, Platense y Real Sociedad, son los equipos que han enviado una carta en donde le dan un plazo de 48 horas para que deje la presidencia ya que lo acusan de "autoritario” y de amenazar a clubes con la “desafiliación”.

Solo los equipos Olimpia, UPN y Real España,han decidido no firmar el documento. Cabe señalar que Guzmán es directivo del conjunto españolista.

La carta íntegra en la que se exige la renuncia de Wilfredo Guzmán

“Luego de un amplio análisis de su gestión como Presidente de la Junta Directiva de Liga Nacional de Honduras, y de llegar al convencimiento que al frente de este organismo tiene que estar una persona que no sea autoritaria, que ponga empatía para los afiliados, no que amenace cono desafiliación a los mismos; que tenga total disposición para la búsqueda de soluciones, no que se dedique a bloquear las misma; tiene que tener la responsablidad de convocar a una reunión para poder mantener una comunicación fluida, al igual que conteste notas a él dirigidas, y sobre todo que tiene que gozar de la absoluta confianza de los Presidentes de equipos que son los que sostienen con sus aportes al fútbol profesional”, inicia la misiva.

“Por los últimos acontecimientos, y por el bien de la institucionalidad del fútbol profesional de Honduras, se le solicita SU RENUNCIA IRREVOCABLE al cargo que ostenta de Presidente de la Junta Directiva de Liga en las próximas 48 horas”.

“Nuestra visión como Presidentes de equipos es de una Liga fortalecida desde su actor principal, en donde exista la inclusión, la eficacia y sobre todo el consenso de la toma de decisiones para garantizar el bienestar común de todos los afiliados”.