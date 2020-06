Troglio a Diego Vázquez: “Cómo se va a sumar un título si no se lo dieron”

Tegucigalpa, Honduras.

Estar en cuarentena y vivir solo ha sido muy complicado para el entrenador del Olimpia, Pedro Troglio. El subcampeón del mundo argentino en Italia 1990 recién cumplirá un año al frente del León y considera que todo ha marchado bien, pero desea aún más.

“Cuando llegué no habían salido campeones en un tiempo, pero tuvimos la suerte de ser campeones enseguida, trascender a nivel internacional, y eso nos da tranquilidad para todo lo que viene. Fue un buen año y hay que seguir intentando ganar algo”, dijo el exjugador de River Plate de 54 años.

“Yo estoy feliz en Honduras, me di cuenta de que tenía que salir de Argentina, no me arrepiento, salió como esperaba y esperamos seguir así”.

UN DARDO

Diego Vázquez, entrenador de Motagua, se sumó a cuenta personal en su currículum el título del Torneo Clausura 2020, mismo que fue suspendido por el coronavirus con solo 13 jornadas disputadas. El torneo fue declarado nulo, no tuvo un campeón ni un club descendido. El Ciclón era el líder con 27 puntos y Olimpia quedo tercero con 22. A Troglio no le agradó el tema.

Pedro Troglio y Diego Vázquez se saludan antes de un clásico.

“Bueno, lo felicito. Nosotros también íbamos primero en la tabla general, también tenemos un título por estar primeros en la general. Acá el campeonato se terminó y quedaban 12 partidos, nadie fue campeón, para mí es irreal. Cada uno tiene sus pensamientos. Si la Liga hubiese dicho otra cosa, yo no hubiese festejado un título así. Hago esta pregunta ¿yo me siento en la semifinal de Concacaf? No. Cómo se va a sumar el título si no se lo dieron”.

SIN FICHAJES

Pedro Troglio aclaró que el Olimpia también tendrá repercusiones económicas por el COVID-19 y descartó el interés por el centrocampista Mario Martínez.

“No, todo mentira, no hemos hablado con nadie y no hemos pedido a nadie. El club no tiene ingresos y no está para traer gente. Hablan de Esteban Espíndola y nosotros tenemos los cuatro extranjeros. Hablan que yo pedí a Mario Martínez y nunca lo hice. No desconozco el gran jugador que es, pero hasta ahí”, dijo Troglio.

Y agregó: “Tenemos un montón de jugadores en esa posición: Maidana, Garrido, Edwin Rodríguez, Pinto, Reyes, Chirinos, Lacayo. No estamos buscando jugadores hoy. No obligaré al club a hacer contrataciones”.

Las renovaciones en el club ya iniciaron. “A los que se les terminó contrato, recién se está hablando y no es un tema cerrado”.