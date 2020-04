Carlo Costly le responde a Jorge Luis Pinto luego que lo tildó de "mugre"

San Pedro Sula, Honduras

La polémica entre Carlo Costly y Jorge Luis Pinto no para y en esta ocasión el delantero hondureño le respondió al entrenador colombiano luego de que tildó de "mugre" al ariete catracho.

El escándalo comenzó ya que El Cocherito" señaló que rechazó jugar en algunas ocasiones con la selección de Honduras debido al carácter del estratega sudamericano e inclusive lo llamó "loco puteador".

Posteriormente Jorge Luis Pinto no se quedó callado, por lo que en declaraciones al diario As de España no amagó y le respondió al jugador hondureño.

"Me da pena, no le contesto porque esa mugre no merece una respuesta. Pregunta lo que han dicho muchísimos jugadores, lo que dijo German Morales: “El único que tiene problemas con Pinto es el que no le gusta trabajar”, señalo el estratega.

Tras estas palabras, Carlo Costly dedicó un tuit y respondió tras una publicación sobre ese tema del periodista Kike Lanza.

"Qué le pasa al loco putiador”, acompañado de unas risas fue el mensaje del exmundialista de Honduras en Brasil 2014 por lo que inmediatamente ha recibido varias respuestas.