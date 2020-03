“Mi contrato termina en mayo, pero quiero seguir aquí en Honduras” : Cristian Maidana

Tegucigalpa, Honduras.

Uno de los extranjeros más queridos por la afición del Olimpia es Cristian “Chaco” Madiana. El volante de los albos se encuentra en casa junto a su familia en cuarentena por el brote del coronavirus en Honduras.

Maidana se refirió al tema y mostró su preocupación por lo que está pasando en el mundo.

“Es una situación no buena para el mundo porque esto hizo que se pararan todas las actividades y hay que tomar las medidas necesarias”, manifestó Maidana.

El argentino mencionó que nunca había pasado por una situación como la de ahora.

“Nunca me había tocado vivir algo así, solamente en Rusia. Una vez un volcán hizo erupción y no pude viajar a Buenos Aires, tuve que buscar otro vuelo. Ahora hay que estar tranquilos, está muy jodido salir”, sentenció.

El experimentado jugador merengue cree que el parón les vino bien; pero espera seguir con buen ritmo una vez que el fútbol regrese.

“El parón por así decirlo a nosotros nos vino bien, todos saben que teníamos unos meses agitados jugando seguido cada tres días, y esto por ahí te da otro aire; pero a la vez es feo porque veníamos con un ritmo bueno y esperemos que cuando volvamos sigamos así”, indicó el jugador merengue.

El jugador argentino se quedará sin contrato una vez que termine el torneo, pero sus deseos son renovar con los merengues.

“Mi contrato termina ahora en mayo, dentro de poco. No sé lo que pasará porque si se termina el torneo yo en un par de meses estaré fuera del club y todavía no he tenido contacto con los directivos, y tampoco es el momento adecuado. Quiero seguir aquí en Honduras y veremos qué pasa”, destacó.

El jugador de los albos espera que la Liga Nacional pueda tomar una buena decisión sobre el campeonato, al cual le restan cinco fechas para terminar las vueltas regulares.

“Sí, miré eso que en El Salvador se coronó campeón el club que estaba primero (11 Deportivo), y la verdad que no he pensado que eso pueda ocurrir aquí. No sé qué medidas tomarán, no tengo idea, y si toman esa medida aquí yo no soy nadie para decir si está bien o no, y bueno cada uno tiene que aceptar. Lo que espero también es algo que tiene que ser consensuado; pero no he pensado”, comentó

Sobre la comunicación con el entrenador Pedro Troglio:

“El técnico Pedro Troglio no ha dado algunas instrucciones pero es un poco complicado porque no estás en una cancha pero se hace lo que se puede”, cerró.