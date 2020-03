Ramiro Martínez sobre el coronavirus: “Todos estamos muy preocupados”

San Pedro Sula, Honduras.

El coronavirus tiene parado el fútbol en Honduras y el mundo. Luego del brote de la pandemia, la Liga Nacional ha suspendido la jornada 14 y el resto del torneo es una incertidumbre.

El entrenador del Real España, Ramiro Martínez, habló con GOLAZO y nos contó cómo vive sus días alejado de la familia y de las canchas. “Te puedes imaginar que no son días felices los que vivimos cumpliendo con la orden de estar en casa e intentando colaborar como ciudadanos que somos”, dijo.

El timonel de la Máquina comentó que tiene comunicación con su familia en Uruguay, adonde también atraviesan la misma situación del COVID-19. “Es difícil estar sin la familia, pero vivimos tiempo en donde la tecnología nos ayuda y hace que podamos estar en comunicación constante y estar con ellos”, comentó.

Y agregó más sobre el tema: “Están en la misma situación que Honduras, estar en casa, ya que los casos de COVID-19 van en aumento; pero, bueno, la familia está bien y esperemos que todo esto pueda pasar”, añadió.

El técnico sudamericano fue claro al decir que no entrenar con el equipo trastoca todo el trabajo que se venía realizando en el Torneo Clausura 2020.

“Por supuesto que todo se trastoca, desde que no entrenas y que el grupo no está junto y ayudar a crecer en el día a día. El preparador físico les ha mandado un plan para que sigan desde sus casas, pero lógico que no es lo mismo, todos estamos muy preocupados”, argumentó.

El técnico Ramiro Martínez cree que si los tiempos de espera son los adecuados el torneo podrá seguir en marcha. “Bueno, si los plazos una vez que se reúne todo y todos salimos de la misma manera y nos podamos preparar, creo que no hay ninguna ventaja, pero si los tiempos son muy largos, pues ya habría que ver en la parte legal sobre el campeonato y seguir adelante con lo que vendría después”, comentó.

Y siguió agregando sobre el tema del campeonato: “Todo está dentro de lo posible. A mi criterio, esto va a depender del tiempo que estemos parados. Si el tiempo es corto, se puede volver a la actividad, pero si es largo de repente habría que ver si se declara nulo o campeón a algún club o dejar la tabla como estaba, pero todo dependerá del tiempo”, destacó.

En caso de que la Liga decida dar por terminado el torneo, como ocurrió en la liga de Panamá, el estratega de los aurinegros estaría de acuerdo. “Bueno, uno tiene que estar de acuerdo, ya que tiene que respetar las medidas de las autoridades de la Liga, y ellos al final son los que deciden, y cada quien pensará distinto; pero hay que respetarlo”, sentenció.