Roger Espinoza: “Yo le di a la Selección el 100% de mí”

Roger Espinoza se alista para su temporada número 13 como profesional, los objetivos son los mismos, lo que ha cambiado es el enfoque, desea evitar más tarjetas rojas y alzar la esquiva copa MLS con Kansas City.

“Ya los años me pegan un poquito, pero estoy trabajando en todo lo necesario para lograr tener un buen desempeño durante este torneo. Tenemos la confianza de que todo va a salir muy bien”, aseguró el porteño de 33 años a GOLAZO.

Kansas City incorporó al mexicano Allan Pulido a sus filas. “El equipo busca incorporar a futbolistas que nos ayuden a lograr ese objetivo, Allan Pulido ha jugado en el más grande de México (Chivas) y ha estado en la selección, llega al club con mucha experiencia, entonces nos aportará”, enfatizó.

Brayan Beckeles habló de su intervención en su llegada al Nashville y lo catalogó como factor determinante. ¿Considera convertirse en representante de jugadores?

La verdad es que no he considerado la idea de realizar esa labor, se presentó la oportunidad de interceder por un compatriota y lo hice, pero el mérito no es mío, el logro es de él como jugador, uno como representante solo esta allí para cumplir ciertas formalidades, el jugador se representa solo en la cancha. Si otro futbolista hondureño necesita de mi ayuda no dudaré, me siento muy feliz de ayudarle.

Roger Espinoza jugó 53 partidos con la Selección de Honduras y anotó cinco goles. Disputó dos Mundiales, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

¿Mantiene la ilusión de cerrar su carrera en Platense?

La verdad es que nunca se sabe, es mi equipo en Honduras, sería muy lindo vestir esa camiseta, desearía experimentar vivir allá (Puerto Cortés), jugar en nuestra Liga y sumergirme más en la cultura hondureña, algo que me ha resultado muy difícil al haber venido aquí desde niño. Ojalá que se dé, sería un lindo sueño cumplido.

¿Qué hará Roger una vez que se termine el fútbol?

He sido muy afortunado en mi vida y he sabido utilizar todo el dinero que me he ganado, mis planes para el retiro ya están materializándose y me dedicaré a la industria de la construcción y los bienes raíces, con empresas que he creado junto con mi familia. Estoy contemplando volver a la universidad.

Le vemos muy enamorado y en una relación muy firme con la futbolista profesional hawaiana Lo’eau Labonta. ¿Cómo es una relación con una atleta tan competitiva?

Nunca había tenido una relación similar, siempre he tenido cercanía con deportistas, porque he vivido en este mundo, pero ahora estoy con una persona extremadamente competitiva, es una atleta de alto rendimiento, me hace muy feliz, nos damos muchos consejos, aunque creo que por mi experiencia y recorrido soy el que más le da tips. Es algo muy lindo, ella me entiende, la convivencia es mejor, sabe el diario vivir de un futbolista profesional y nuestros clubes tienen altas expectativas y nos complementamos bien para lograr esos objetivos. Lo más difícil de nuestra relación es la distancia, ella está en Utah y yo en Kansas, vernos es extremadamente complicado, pero la comunicación es de primer nivel.

El hondureño y su bella novia Lo’eau Labonta.

¿No le dan deseos de volver a la Selección?

Hay cosas que siempre se extrañan, añoro la convivencia con los compañeros, estar en el camerino, conversar y salir al campo de juego, pero a veces el cuerpo ya no le da a uno y debes hacerte a un lado, deseé ir a 4 o 5 mundiales, comencé a jugar fútbol algo tarde y físicamente ya no tengo las condiciones para rendir como la gente espera que lo haga, ya le di a mi país el 100% de mí, les acostumbré a un nivel de juego y ya no soy capaz de darles lo mismo. Tengo muy claro lo que la afición esperaría de mí.

¿Cómo ve el estado actual de la Selección Nacional?

Han venido de menos a más, el crecimiento ha sido notable, me gusta mucho cómo los jugadores se desempeñan, veo un grupo con bastante dinámica, un plantel muy joven. Futbolísticamente han cambiado mucho en comparación con lo que fuimos nosotros y están con muchas ganas de sobresalir, me agrada sobre todo ver el desenvolvimiento y apoyo que se le está dando a la Sub 23.

Roger Espinoza tiene la ilusión de que el próximo torneo puede ganar un título con el Kansas City en la MLS.

¿Cuál de estos seleccionados ve usted con un gran potencial para brillar en el exterior?

El futbolista de la Selección Nacional hondureña tiene potencial de jugar y brillar en el extranjero, todos sin excepción, con Wilson Palacios y Maynor Figueroa siempre hablábamos de eso, si Honduras no estuviera ubicado en Centroamérica sería más sencillo que jugáramos en las principales ligas del mundo, si geográficamente estuviéramos más cerca de una potencia del fútbol saldríamos más, me imagino si nuestra frontera fuera con Estados Unidos todos vendrían a jugar a la MLS.