Exclusiva con Diego Vázquez: “Llegan a un grado de odio y maldad”

Tegucigalpa, Honduras

Motagua es líder del torneo Clausura 2020 de la Liga de Honduras. El mejor equipo en las seis jornadas que se han disputado del campeonato. Esto no es casualidad.

Bajo el mando de Diego Vázquez, los azules han sido permanentes candidatos al título. Tras ceder el título contra Olimpia en el certamen anterior, las águilas han comenzado con todo este torneo.

El domingo golearon 5-0 al Honduras Progreso. Con este tema comenzamos la conversación con Diego Vázquez.

¿Parece que su Motagua ahora está enamorado de liderato?

La verdad es que hemos empezado muy bien, queremos seguir por esa misma senda, apenas van seis jornadas.

Tiene muchas opciones en ataque (Rubilio Castillo, Roberto Moreira Gonzalo Klúsener y Marco Vega, ¿es un problema o una ventaja?

Siempre es ventaja tener jugadores de jerarquía. Un equipo no se forma de 11, sino de por lo menos 25 jugadores, todos son importantes, y en la medida que lo entendamos, de esa manera vamos a seguir mejorando.

¿Este Motagua es más fuerte que el del torneo anterior?

Estamos fuertes, estamos muy bien. No te podría decir si más fuertes, quizá tenemos un poco más de contundencia en la parte de arriba; pero el torneo pasado hicimos dos competencias espectaculares.

Con Motagua líder, ¿con cuál equipo cree que Motagua peleará palmo a palmo el título?

Los cuatro grandes siempre son fuertes y después el Vida también está fuerte. Todos los partidos tienen un grado de complejidad y siempre tenés que estar bien para seguir estando arriba.

Decía que el formato era pensado para favorecer el final de la sequía de Olimpia, ¿cómo hacer para darle vuelta a esta ventaja?

No, lo malinterpretaron. Obviamente, todos empiezan de cero, lo que dije fue lo anterior, que lo cambiaron porque había un equipo que no tenía éxito los últimos tres años y medio. Pero no dije que fuese una ventaja, todos empiezan de cero.

En otro tema, muchos juzgaron el fichaje del argentino Gonzalo Klusener por la edad (36 años), pero ahora las opiniones han cambiado.

Es que no podés juzgar a alguien si no lo ves jugar. Nosotros hacemos una investigación bien exhaustiva, no de un día para otro. Gonzalo hasta ahora ha hecho un muy buen torneo. Es un jugador de jerarquía y categoría en Argentina, fue complicado traerlo porque no querían dejarlo venir.

Diego, el domingo no se le permitió a su hijo que hace la labor de recoger pelotas en Motagua celebrar los goles con usted, ¿qué opina?

Es un tema menor, pero dicen que están promoviendo la paz, quieren que venga la familia a los estadios.

En Argentina lo hace Marcelo Gallardo con el River, lo hace además Diego Simeone, del Atlético de Madrid, en la Champions, o sea ¿a quién le puede molestar que un niño de 13 años festeje un gol?, solo aquí quieren hacer cosas que no hacen en ningún lado del mundo. No sé cómo estará el corazón del que le molesta eso.

¿Qué contestó el niño cuando le dijo que ya no podía celebrar con usted?

Obviamente se puso triste, es la pasión del fútbol, ¿cómo le vas a decir a un niño que no puede celebrar un gol?, es terrible. Todos los adjetivos que quieras ponerle, que una persona de San Pedro Sula llame y diga que un niño no puede festejar un gol. Estamos todos locos.

Y no es un simple festejo, es con su padre. Llegan a un grado de odio o de maldad, no sé, la verdad es difícil ponerle adjetivos.

¿Acatará la disposición?

Es que no sé qué es lo malo. Me gustaría que alguien me explique cuál es el problema que un recogepelotas festeje un gol, eso pasa en todos lados. No lo entiendo, la verdad. Me gustaría que lo explicara la Liga con algo coherente.

¿Cómo se sientes con lo que ya está haciendo Denil Maldonado en el Pachuca de México?

Muy bien, qué bueno por Denil, ya jugó el primer partido. Ojalá que Pachuca lo pueda comprar y se pueda quedar un montón de años.

¿Se menciona que Jonathan Rougier podría ser convocado a la Selección?

Es un gran arquero, hace tiempo que viene teniendo un nivel superlativo, siempre de los mejores del país. Lo demás no es algo que me compete.

¿Y Diego Vázquez por qué no jugó en la Selección?

Buena pregunta, ya estaba naturalizado. Me parece que en algún momento estuve entre los mejores tres de Honduras, por qué no me llamaron, no sé.

¿Le hubiese gustado volar en el arco de la H?

Seguramente, tengo hijos hondureños, estuve entre los mejores. Creo que Rueda me quiso llamar, después los detalles los desconozco.

Motagua es nuevamente candidato al título, ¿eso seguramente le llena mucho?

Solamente pensamos en la UPN, así los manejamos estos seis años y vamos a seguir así.

¿Va a saludar al doctor Nazar?

No le niego el saludo a nadie. No soy tan importante para saludar o no saludar a nadie.

¿No hay ningún problema con el doctor entonces?

De mi parte ya pasó.