Kobe Bryant: Testigos revelan detalles del accidente: "Hubo una gran bola de fuego"

California, Estados Unidos

La NBA y el mundo del deporte están en shock: Kobe Bryant, uno de los más grandes campeones de la historia del baloncesto y leyenda de los Lakers, murió el domingo en un accidente de helicóptero.

El exastro de la NBA, de 41 años, padre de cuatro hijos, estaba a bordo del helicóptero privado con otras ocho personas, cuando este cayó repentinamente antes de incendiarse. Nadie sobrevivió al accidente.

La hija de Kobe Bryant, Gianna, de 13 años, es también una de las personas fallecidas, confirmó el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti.

Horas después de la tragedia, el portal de Los Ángeles Times publicó la versión de dos testigos que aportan datos para comprender qué fue lo que ocurrió.

"Estaba sentado en la mesa de mi comedor el domingo por la mañana cuando escuché el zumbido de las palas del helicóptero. Miré hacia una ventana cercana en mi casa de Calabasas y escuché un estallido masivo, seguido de unos segundos de silencio. Luego, una bola de fuego estalló en una ladera de Las Virgenes Road”, explica Richard Winton, periodista del sitio.

Y añadió: "Pude ver que el avión había sido destrozado y estaba en llamas. Resultó que el avión era un helicóptero, y estaba disperso en muchos pedazos en la ladera. En los minutos siguientes, llegó una corriente de bomberos para combatir el incendio”.

El helicóptero, modelo ESikorsky S-76, era un medio de transporte utilizado habitualmente por Kobe Bryant para desplazarse. El vuelo, que duró 13 minutos antes de estrellarse, iba a uina velocidad de 200 km/h antes de estrellarse, cayendo 100 metros en apenas 6 segundos.

Por su parte otro de los testigos de nomnre Jerry Kocharian, dio su versión en declaraciones al Global News:“Hubo una gran bola de fuego, “Nadie podría sobrevivir a eso”, declaró.

Kobe Bryant nació el 23 de agosto de 1978 en Filadelfia (Pensilvania) y fue el menor de los tres hijos, y único varón, del matrimonio de Joe Bryant y Pamela Cox.

Bryant fue cinco veces campeón de la NBA en una carrera que comenzó en 1996 y duró 20 años hasta su retiro en 2016. Fue dos veces medallista de oro olímpico, ayudando al Dream Team en Pekín 2008 y Londres 2012.

TMZ informó que la esposa de Bryant, Vanessa, no estaba entre los fallecidos. Tampoco sus otras hijas, Natalia, Bianca y Capri.

Los informes de la muerte de Bryant enviaron ondas de choque en todo el mundo, con estrellas y celebridades que expresaron su incredulidad ante las noticias.

Celebridades del cine, periodistas y otros deportistas no ocultaron su pesar y enviaron sus mensajes de condolencias en las redes sociales. En el Staples Center, de Los Ángeles, docenas de admiradores se reunieron para rendir homenaje a la estrella.

El Óscar para agrandar la leyenda

El legado de Kobe va más allá de los cinco anillos que ganó como campeón, las 18 veces que fue elegido para el Juego de las Estrellas, 11 de ellas consecutivas, sus 30 récords para la franquicia de la NBA y otras muchas marcas que lo colocan en un escalón habitado solo por las leyendas de este deporte.

Su legado quedó cimentado por sus jugadas increíbles, Se ganó el apodo de Mamba Negra.

En 2018, Kobe ganó un Premio Óscar al mejor corto de animación por “Dear Basketball”. Es un homenaje al baloncesto.

RIP Kobe



Awful news as the great Kobe Bryant killed in a helicopter crash in Calabasas California #ripkobe#kobe#kobebryant#helicopter #kobecrash pic.twitter.com/sRNbT3O7P3