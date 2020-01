Wilmer Crisanto sobre el racismo en Puerto Cortés: "Ya en esta segunda ocasión se pasaron, es horrible"

Tegucigalpa, Honduras.

El racismo en un asunto gravísimo y le ocurrió a Wilmer Crisanto el domingo en el estadio Excélsior de Puerto Cortés. En propias palabras del jugador del Motagua los aficionados le gritaron "en coro" cuando el balón iba a sus pies en el partido en donde los azules golearon 3-0 al Platense.

"Songó" condenó el acto en el duelo de la jornada 1 del torneo Clausura frente a Platense, sintió "raro" la postura de los aficionados contra él. "Fue algo personal", afirmó.

¿Cómo vive este momento luego de ser víctima de racismo?

Fue un momento muy difícil, nunca lo había enfrentando o pasado algo así. Nunca pasaba de un insulto, más en este fútbol de nosotros. Ahora que pasa en más de una ocasión en el mismo estadio yo digo que es algo personal. El torneo anterior estaba Américo Navarrete y hablé del caso, no pasó a más.

Ya en esta segunda ocasión ya se pasaron, me da cosa porque todo mundo me ha criticado por cosas negativos y yo me dedico a jugar, pero lo que pasó va más allá.

¿Solo en Puerto Cortés le ha ocurrido?

Primera vez que me pasa en dos ocasiones en un mismo terreno, en Puerto Cortés. Ya en esta segunda vez esperaron que entrara Wilmer y había mucha gente de mi raza dentro del juego, estaba Osman Chávez afuera alentando a su equipo y solo entré yo y todo cambió.

Parece algo personal. Yo tal vez no soy querido en todos los terrenos, pero no ha pasado de un insulto como un hincha le grita a un rival para querer desconcentrarlo. Pero hacerle como le hace un mono, ya no.

¿Siente raro que este acto de racismo ocurrió en una zona donde viven muchos afrodescendientes?

Platicando con mi mujer le decía que ahora el preocupado soy yo, entre risas, yo salí de esa tierra. Ahora le digo que la gente de mi raza queda ahí y ¿cómo han de vivir? humillados, callados a lo que les pueda pasar. No descarto que fue calentura de un partido o querer desconcentrarme. ¿Cómo estará mi raza por esos lados de Tornabé, Masca y otros lados?

¿Qué le gritaron en el estadio?

Primero fue con insultos. No pasaron de decirme negro hijo de tantas y toda cosa. Ya después cuando la pelota iba dirigida donde mí ya hacían el "uuuu" eso si que se fue de la raya. No fueron tres o cuatro personas, eso fue en coro.

Era como si se juntaron antes del partido y dijeron 'vamos a hacerle a aquel esta broma'. No me gustó, me verán cada seis meses y me queda la preocupación de cómo vive mi raza en el lugar, me hago esa pregunta.

Wilmer Crisanto tiene una linda familia. Su esposa es blanca y su pequeño es mulato.

¿Soportó la presión del momento o lo controlaron?

Más que todo, primero fue muerto de risa. Mis compañeros me hablaban, diciéndome "Songó"... pensé que me estaban llamando para decirme una broma. No descarto que algo raro pasó porque todo era cuando la pelota iba donde mí y le hacían así. Mis compañeros me llamaban para que yo tomara la pelota y que el partido ahí se acabara. Ya te puedes imaginar las ganas que tenía yo de jugar cuando agarraba la pelota.

¿Le quiso decir al árbitro que detuviera el partido?

No la verdad que no, no tenía necesidad de hacer. Puedo decir que eran más las ganas de jugar que el partido acabara en ese momento. No sabría decir que pasaría si vuelve a ocurrir, la experiencia ya la tengo. Para ser jugador uno puede decir 'yo viví de todo'. Esto es algo nuevo y así lo tomo.

¿Sorprendió que apareciera el tema en el acta arbitral?

La verdad que daño no quiero causar ni que pase a más. Si que lo puedan cortar (el tema) y que quede de experiencia. Todos somos iguales y yo soy como el negro que se crió entre blancos. Tarzán se crió entre monos. La verdad que yo no puedo ni hablar garífuna porque me crié entre su raza y los amo, mucho tiempo me mataron el hambre, mucho tiempo me dieron abrazos cuando los necesitaba. Todos somos iguales, todos nos debemos de respetar.

¿Si de usted dependiera, sería una multa o un castigo al club o afición?

Más que todo debemos agarrar experiencia, con castigar al equipo no genera nada. Hay muchos que pueden decir que el aficionada paga y tiene derecho a decir todo, pero no al racismo. A eso voy yo. Lo que deben de hacer es pagar y divertirse, porque al final los payasos del circo somos nosotros.

¿Teme volver a Puerto Cortés?

No, para nada. Yo no he hecho nada. Los actos de racismo fueron contra mí y por qué tener miedo de volver a Puerto Cortés. Solo espero que las cosas no vayan más allá, aquí en el país el mojado agarra fuego. Eso hay que evitarlo.

¿Cómo tomó las palabras de Osman Chávez donde lo defiende?

Mis respetos, es un caballero. Estaba ahí y no lo pude saludar, gracias por salir adelante para defenderme. Siendo de casa con Platense y no le gustó, fue el único que me defendió en ese momento. Estoy agradecido.

¿La familia como se comportó con el tema?

Si algo sé de quién soy yo y de lo que hago es por mi familia. Ellos en las buenas y malas saben como manejarme. Mi papá me dijo que al final de tu carrera es bonito decir 'me pasó de todo'.

¿Qué le diría al presidente de la FIFA Gianni Infantino sobre este tema?

¿Qué le voy a pedir? esto es algo de país. No puedo venir y mejorar una sociedad. Que vos 'negreas' a una persona ya es racismo, pero tu puedes decir 'si siempre te he dicho negro o mono', pero en otras instancias se castiga. Aquí se manejará así, pero en el fútbol debe mejorar.

Esto debe parar porque ser negro no es un pecado.

Cualquier color que tu lleves eres un ser humano. La verdad hay que estar tranquilo en esto, no le bajo la cabeza a nadie porque no le he hecho nada a nadie, solo jugar fútbol. Polémica no se va a hacer.

Una pena que pasen estas cosas en pleno siglo 21.

Es horrible, pero qué vamos a hacer cuando es algo ya de país. Tengo un hijo mulato, amo a mi mujer que es blanca... ella está conmigo y soy negro. La verdad esto es de amarse y quererse. Hoy somos y mañana no sabemos.

Cómo toma la campaña de Motagua contra el racismo e incluso se sumaron otros equipo como el Vida.

Si hay algo que me tiene contento es que hay gente que me conoce como es Wilmer dentro y fuera de la cancha. Puede decir que en el terreno yo soy enojado y molesto mucho, pero adentro del terreno está el pan de mis hijos y afuera soy mu alegre y contento.

Mirar que los equipos se suman a la campaña no me extraña porque ellos saben quien soy y la ayuda depende de saber quien es esa persona. Les doy las gracias, un abrazo. Tengo muchos amigos en Platense y lo hago como que fue algo que ya pasó, una calentura y que no se haga más.